Лукашенко все еще хозяин в доме?

Держит ли президент Белоруссии по-прежнему все под своим контролем? Это вопрос, считает журналист австрийского издания Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

"Александр Лукашенко, будучи в прошлом руководителем колхоза, учился политике не на партийных собраниях, а в бане родной деревни, - утверждает журналист. - Своих министров и других подчиненных он, как его российский коллега Владимир Путин, охотно отчитывает на публике и перед камерами, чтобы продемонстрировать свой авторитет".

Сторонники Лукашенко видят в нем строгого и справедливого "хозяина дома", который заботится о порядке в государстве. Однако в последнее время все чаще создается впечатление, что он нервничает, отмечает Лехнер. Так, недавно 64-летний президент заявил: если экономическое положение Белоруссии не улучшится, она может потерять свою независимость и "надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги".

"Нетрудно догадаться, какого государства опасается Лукашенко, - России. Климат между Минском и Москвой ощутимо ухудшается уже не первый год. И это при том, что Белоруссия является ближайшим союзником России, а Лукашенко можно назвать кем угодно, но не русофобом", - комментирует журналист, отмечая, что в Белоруссии говорят на русском языке, патриотические чувства здесь значительно слабее выражены в сравнении с Украиной, а экономика страны зависит от дешевого российского газа.

При власти Путина отношения Минска и Москвы постепенно ухудшались прежде всего в вопросах торговли. Так, Кремль обвинял своего белорусского соседа в обходе российских санкций против ЕС. Россия наложила запрет на импорт определенных продуктов питания из Белоруссии, между странами снова был введен пограничный контроль. За последние 18 лет постоянно возникали и серьезные разногласия по поводу цен на газ, говорится в статье.

Но сильнее всего Лукашенко охладел к России в 2014 году, после Евромайдана на Украине, аннексии Крыма и последовавшей за ней войны в Донбассе. "Он видит для себя угрозу как с Запада, так и с Востока: он боится западной политики в сфере прав человека и грозящей ему смены режима, а также российских притязаний, которые могут подорвать его власть в Белоруссии", - поясняет Лехнер.

Из-за этих притязаний Лукашенко демонстративно ищет контакта с Западом и напрашивается на роль посредника в украинском конфликте. Предстоящий визит в Белоруссию президентов Германии, Австрии, Польши и Израиля он сможет использовать в своих интересах, уверен журналист.