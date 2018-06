27 июня 2018 г. Кэрол Морелло | The Washington Post США заставляют союзников прекратить ввоз нефти из Ирана ввиду надвигающихся санкций "Американские чиновники предупреждают союзников, что те должны подготовиться к полному отказу от импорта нефти из Ирана к ноябрю и что Вашингтон не будет делать исключений, накладывая вторичные санкции на зарубежные компании, продолжающие вести бизнес с Тегераном, как сообщил во вторник чиновник Госдепартамента", - передает Кэрол Морелло в The Washington Post. "Мы собираемся изолировать поток иранского финансирования и привлечь внимание ко всем сторонам злонамеренного поведения Ирана по всему региону", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник. "Этот чиновник говорил с репортерами по телефону во время мирового турне, которое он и другие чиновники проводят, чтобы призвать правительства сокращать импорт из Ирана после того, как президент Трамп вывел США из иранской ядерной сделки в прошлом месяце", - говорится в статье. "Американская администрация применяет разносторонний подход, чтобы отсечь Иран от основанной на долларе мировой финансовой системы. США стремятся отлучить иранские банки от таких институтов, как система SWIFT (сеть, содействующая международным финансовым транзакциям) и добиться, чтобы за Ираном строже надзирала Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма", - сообщает журналистка. "Упомянутый чиновник уже побывал в нескольких европейских и азиатских столицах, донося ожидания США, дальше он посетит Китай и Индию. Американские чиновники также отправятся в страны Персидского залива, чтобы получить от нефтяных государств обещание увеличить производство, чтобы заменить иранскую нефть, которая окажется под санкциями", - пишет Морелло. Источник: The Washington Post