Нужно ли беспокоиться о здоровье канцлера?

"Ангела Меркель известна тем, что почти не знает усталости, - пишет немецкий таблоид Bild. - О ее выносливости на саммитах среди партнеров и оппонентов даже ходят слухи: тот, кто продержится дольше, в итоге добьется своего. Рекорд Меркель - 17 часов непрерывных переговоров: с шефом Кремля Владимиром Путиным в феврале 2015 года, когда речь шла о перемирии на востоке Украины".

"После переговоров Меркель выглядела усталой, но не более того. Тем больше внимания привлекло в начале недели то, как во время стандартного приема нового украинского президента Владимира Зеленского канцлер внезапно начала шататься и дрожать", - отмечают журналисты Николаус Бломе и Ральф Шулер.

"Сначала я не мог поверить своим глазам, думал, это всего лишь ветер", - говорит посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. "Мы все не сразу поняли, что происходит, но были сильно обеспокоены. Но через две минуты дрожь прошла. Последующие переговоры канцлер провела абсолютно обычно, казалось, что она снова в хорошей форме", - рассказал еще один дипломат из киевской делегации.

Немногим позже Ангела Меркель развеяла беспокойства. "Я уже выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало", - сказала она.

"Как рассказали в разговоре с Bild несколько медиков, сильное обезвоживание (дегидрация) может давать нагрузку на систему кровообращения, но, как правило, не проявляется дрожью. (...) Сильная дрожь исключает такие заболевания, как болезнь Паркинсона, которая проявляется мелкими подергиваниями. Не рассматривается и приступ эпилепсии", - говорится в статье.

"Наиболее вероятное объяснение: если кровяное давление вот-вот резко упадет, организм пытается сохранить нужное давление путем сокращения мышц, что выглядит как дрожь, и снова доставить в важные органы больше крови", - поясняет издание.

"Тем не менее, подобная сильная дрожь очень необычна для канцлера, которая не в первый раз стояла под открытым небом в летний зной", - отмечают авторы статьи. Так, недавно при 50 градусах в тени она посетила в Мали немецких солдат, участвующих в операции Minusma. Она также встречалась в жару с маори в Новой Зеландии и под палящим солнцем участвовала в приеме на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

При этом за 14 лет пребывания в должности Меркель становилось плохо весьма редко, указывает издание. В декабре 2014 года накануне съезда партии ХДС канцлер почувствовала недомогание во время интервью с телеканалом ZDF, после стакана воды и плитки шоколада интервью было продолжено. В июле 2015 года Меркель упала со стула во время антракта при посещении оперы "Тристан и Изольда". Тогда ходили слухи о недостаточности кровообращения. В июне 2017 года во время визита в Мехико на канцлера повлиял горный воздух, и у нее начался приступ дрожи, который тогда также объяснили обезвоживанием.

"Во время перелетов канцлер пьет воду, кофе, иногда белое или красное вино, если мероприятие окончено. В ведомстве канцлера в Берлине под рукой везде стоят напитки", - пишет Bild.