Ученые обнаруживают в мозгу "пункт управления" чувством голода - и скоро смогут "включать" или "выключать" аппетит

"Ученые обнаружили регион в мозге, который, по их мнению, действует как пункт управления, говорящий нам, голодны мы или нет. Воздействие на активность в этой области мозга может позволить врачам помогать пациентам восстановить аппетит, если они больны или страдают анорексией, или отключить аппетит у людей, которые страдают перееданием", - сообщает Daily Mail.

"Исследователи Университета Аризоны обнаружили, что аппетитом управляет часть эмоционального центра мозга, называемая амигдала (или миндалевидное тело). Хотя ученые проводили свои исследования на мышах, они считают, что в один прекрасный день они смогут "отключать" нейроны, которые подавляют аппетит, чтобы помочь людям с анорексией, и "включать" их, чтобы помочь людям с ожирением снизить свой аппетит", - говорится в статье.

"Еда - это один из основных видов деятельности, общий - в той или иной форме - для всех организмов, и все же мы по-прежнему продолжаем узнавать многое об аппетите, метаболизме и различиях в весе. То, как происходит расстройство пищевого поведения, зависит от сложного взаимодействия между тем, как наш мозг воспринимает сенсорную информацию, и как наша пищеварительная система перерабатывает пищу. По оценкам, 70 млн человек по всему миру страдают тем или иным расстройством пищевого поведения. Эти расстройства включают переедание, недоедание и булимию, и хотя чаще всего они диагностируются у женщин, они случаются у представителей всех полов, - сообщается в публикации. - Даже те, у кого не диагностировали пищевого расстройства, определенно могут иметь проблемы с аппетитом или нездоровые отношения с едой. Переедание считается главной причиной ожирения, хотя свою роль также играют генетические факторы и факторы окружающей среды".

"Регион мозга, называемый гипоталамусом, выделяет гормоны, которые помогают регулировать основные потребности, такие как голод, жажда и потребность во сне.Но употребление еды также связано с эмоциями, и ученые Университета Аризоны хотели найти ту часть мозга, которая контролирует наш эмоциональный аппетит, а также выяснить, можно ли ее использовать для контроля над пищевыми привычками", - пишет Daily Mail.

"Так как недоедание могут провоцировать также некоторые болезни, медикаменты и обстоятельства, то ученые начали с изучения нервных цепей у мышей с анорексией, - сообщается в статье. - Они обнаружили, что многие области мозга "разговаривают" друг с другом, чтобы передать сведения об аппетите или подавить его, но эту связь, как представляется, регулирует один набор нейронов в амигдале, эмоциональном центре мозга. Если они "выключали" нейроны подавления аппетита, у животных с анорексией появлялся голод".

"Приглушая нейроны внутри цепи, мы можем, по сути, подпитку подавления, вызванную воспалением, чтобы заставить пациентов есть больше, - объясняет доктор Хайджинг Кай, соавтор исследования и нейробиолог из Аризонского университета. - Мы использовали анорексию для упрощения, но у людей с ожирением мы можем активировать эти нейроны, чтобы помочь им меньше есть. (...)".

"Используя технику, называемую хемогенетическое выключение, ученые могут неинвазивно удерживать нейроны от неадекватного срабатывания, чтобы сообщить анорексичным животным (или, возможно, людям), что они сыты. Но с помощью сходных химических веществ они могут заставить эти нейроны срабатывать, затормаживая желание есть, чтобы предотвратить переедание", - отмечается в публикации.

"Хотя это исследование проводилось на мышах, ученые планируют отследить те же маршруты голода и аппетита в человеческом мозге, и полагают, что они смогут воздействовать на них, чтобы помочь людям повышать или подавлять аппетит", - указывает газета.