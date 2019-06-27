Немецкие компании в России жалуются на миллиардные потери из-за американских санкций

"Немецкие предприятия ощущают на себе антироссийские санкции США. Ввиду миллиардных потерь они требуют от канцлера более активного личного участия", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Российско-германская внешнеторговая палата, представившая в Москве отчет о деловом климате в России, "громче, чем когда-либо, требует отмены антироссийских санкций ЕС", отмечает журналист Андре Баллен. По мнению президента ВТП и главы энергетического концерна OMV Райнера Зеле, Москве и Берлину желательно улучшить сотрудничество на политическом уровне. Иначе российская экономика будет ориентироваться на Китай, предостерег он.

Согласно опросу, проведенному среди немецких предпринимателей, работающих в России, "92% респондентов хотят окончания санкций, 44% предпочли бы отменить их незамедлительно. Многие высказываются и за более активное участие федерального правительства. (...) Будь то экономические форумы в Санкт-Петербурге и Владивостоке или же масштабная промышленная выставка ИННОПРОМ в столице Урала Екатеринбурге, 87% опрошенных хотели бы видеть там канцлера", - передает издание.

"Санкции ЕС и принятые в ответ на них российские санкции отрицательно сказываются на деятельности примерно половины компаний, - указывает Баллен. - Парализующая конъюнктура в России, растущий протекционизм и правовая нестабильность, которая в очередной раз проявилась в аресте крупного американского инвестора Майкла Калви из Baring Vostok, беспокоят инвесторов".

"Но еще более велика опасность, исходящая от американских санкций, - продолжает издание. - Одни только компании, принявшие участие в опросе, оценивают свои потери от этих санкций в 1,1 млрд евро. Если учесть все работающие в России фирмы, потери от недополученной прибыли составят, по оценке председателя правления Российско-германской ВТП Маттиаса Шеппа, двузначную миллиардную сумму", - говорится в статье.

Райнер Зеле, в свою очередь, особенно раскритиковал препятствия, создаваемые для проекта "Северный поток-2", в котором участвует концерн OMV. "Северный поток-2" - это экономический, а не политический проект", - подчеркнул он. По его словам, противники проекта сопротивляются ему также только по экономическим соображениям", - пишет издание.

"Немецкая экономика принципиально заинтересована в реализации "Северного потока-2". 93% респондентов поддерживают его строительство. (...) В общей сложности в строительстве трубопровода участвуют 670 европейских компаний. (...) Все они со все большим беспокойством смотрят в сторону Вашингтона, где готовят следующий пакет санкций", - отмечает Handelsblatt.