Россия в Совете Европы, Украина чувствует себя обманутой

"Для Киева это страшный символ, - пишет французская газета La Croix, комментируя возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы, - ведь речь идет о первых санкциях, связанных с аннексией Крыма, которые были отменены Европой, невзирая на то, что полуостров по-прежнему контролируется Россией и часть востока Украины остается под властью сепаратистских группировок, находящихся под надзором Москвы".

"Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно". - с сожалением сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Возвращение России в ПАСЕ для нового президента Украины Владимира Зеленского явилось "разочарованием", однако многими украинцами оно рассматривается как истинное предательство со стороны Европы. Предательство, которое Мустафа Найем, депутат, ставший в 2014 году одним из зачинщиков движения Евромайдан, объясняет финансовыми соображениями: европейская организация не хотела лишать себя российского бюджета", - указывает LaCroix.

"Российские санкции "наказания рублем" оказались сильнее европейских ценностей и пафосных выступлений евроделегатов", - написал на своей странице в Facebook бывший журналист Мустафа Найем.

"Европейская ориентация страны с 2014 годастала почти несменяемым консенсусом, и на данный момент Киев исключает возможность выхода из органа, который обязывает подписавшие стороны подчиняться юрисдикции Европейского суда по правам человека", - отмечает автор публикации Фабрис Депрез.