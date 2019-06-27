Органическое земледелие полезно для пчел

"Органическое земледелие, по-видимому, значительно улучшает жизнеспособность колоний домашних пчел, а также производство меда. Таков из ряда вон выходящий результат французского исследования, опубликованного 26 июня в журнале Journal of Applied Ecology, которое первым предложило и количественно определило положительное влияние на медоносную пчелу (Apismellifera) сельскохозяйственных систем, лишенные синтетических химикатов", - пишет Le Monde.

"К удивлению, до настоящего момента было проведено несколько исследований, которые показали положительное влияние органического земледелия на диких пчел, однако обширный эксперимент с домашними медоносными пчелами не проводился", - поясняет соавтор этой работы, эколог Венсан Бретаньоль из Национального научно-исследовательского центра (CNRS).

"Мы располагаем базой данных, охватывающей все методы ведения сельского хозяйства и их развитие в зоне зерновой равнины "Zone-Atelier Plaine & Val-de-Sèvre", - говорит Бретаньоль. - Каждый год десять пасек [по пять ульев каждая] помещались в разные места этой зоны, и для каждой колонии регулярно регистрировались различные параметры".

"Эксперимент, который длился шесть лет, состоял в сопоставлении географических данных и состояния колоний пчел", - говорится в статье.

"Авторы попытались соотнести здоровье пчел с окружающей средой (в пределах 300 метров от пасеки), а также в масштабе ландшафта (менее 1500 метров) в течение периода "голода", то есть между цветением рапса и подсолнечника, когда пищевые ресурсы пчел ограничены", - отмечает автор публикации Стефан Фукар.

По мнению Бретаньоля, сила положительного влияния участков с органическим земледелием оказалась "впечатляющей".

"Когда в непосредственной близости от ульев находятся "органические" участки, размер расплода пчел (всех личинок) может увеличиться до 37% по сравнению с ульями, расположенными исключительно в центре обычных ферм", - указывает Le Monde.

"Также было отмечено значительное влияние на запасы меда в течение голодного периода: количество меда увеличивалось до 53% в колониях, подвергшихся воздействию участков, где велось органическое земледелие", - указывает автор публикации.

"Авторы объясняют столь положительный эффект отсутствием синтетических инсектицидов на этих участках, поскольку там можно избежать истребления пчел-сборщиц. Кроме того, отсутствие гербицидов на участках, используемых для органического земледелия, приводит к размножению дикорастущих растений - так называемых "сорняков" - которые являются питательными ресурсами для пчел-сборщиц", - комментирует журналист.