"Европа, неспособная объединиться, чтобы разбить тиски, сжимающиеся вокруг Ирана, дорого за это заплатит"

Последнее развитие событий между Соединенными Штатами и Ираном вызывает опасения войны на Ближнем Востоке. В дискуссионной рубрикеLe Monde Фархад Хосрохавар, политолог и старший научный сотрудник Высшей школы социальных наук (EHESS), осуждает упорное молчание европейцев, враждебно относящихся к Трампу в теории, но бездумно следующих за ним на практике.

"С тех пор, как Дональд Трамп в 2018 году отказался от ядерного соглашения между Ираном и группой "5 + 1" [Китай, Франция, Россия, Великобритания, США плюс Германия], подписанного в 2015 году, в отношении Исламской Республики Иран было введено множество санкций. В своих последних заявлениях в субботу, 22 июня, Трамп требует, чтобы у Ирана вообще не было ядерного оружия. А Майк Помпео несколько недель назад представил 12 мер, которые выходят далеко за рамки сферы ядерного оружия и которые принуждают Иран, в случае их принятия, полностью отказаться от его региональной политики. Здесь мы коснемся принципиальной особенности американской непоследовательности: с одной стороны, это какофония между Белым домом и другими американскими политиками; с другой стороны, это нестабильность, даже нелогичность со стороны президента, в действиях которого нет согласованности, и который рассматривает внешнюю политику как частный "бизнес", где конкурента можно подчинить и поставить в безвыходное положение путем повышения ставок и применения силы", - анализирует эксперт.

"Европа с самого начала отвергла американское видение прекращения ядерной сделки с Ираном. Но на деле она словно повинуется Америке: бессильно содействует выводу своих промышленных предприятий и концу экономических отношений с Ираном. Мы являемся свидетелями абсурдной ситуации, при которой Европа на словах осуждает Соединенные Штаты, но своими действиями следует за ними", - отмечает автор статьи.

"Что касается Ирана, то его верховный лидер не покидает страну уже несколько десятилетий. Он игнорирует изменение менталитета в мире после окончания холодной войны и ставит страну в положение маргинальности, из которого она не выйдет в ближайшее время", - говорится в публикации.

"Чтобы изменить ситуацию в Иране, необходимо было бы усилить потенциал активности среднего класса и открыть населению новые экономические перспективы, чтобы протестные движения снизу способны были поставить под угрозу религиозную автократию", - считает Хосрохавар.

"Вместо этого политика США разоряет все иранское общество, включая средний класс, и пробуждает навязчивую идею о нападении со стороны врагов Ирана, что сплачивает общество и еще больше легитимизирует его руководство. Трамп парадоксальным образом ослабляет иранское общество и укрепляет режим даже в том случае, когда его политика не приводит к войне - он хочет любой ценой ее избежать ради сохранения своего электората на президентских выборах, намеченных на следующий год", - пишет политолог.

"Политика США в корне не изменит расклад региональной политики Ирана: отношения с Ираком, ливанской "Хизбаллой" и Сирией настолько сильны, что их глубинную сущность не затронут экономические санкции", - утверждает эксперт.

"Иранский режим можно обвинить во всех реальных или воображаемых преступлениях, причиной которых он является, но его нельзя обвинить в стремлении бороться за свое выживание. До сих пор ему были перекрыты все нормальные пути для того, чтобы он "с честью" вышел из положения: это запрет на продажу нефти, продуктов нефтехимии, запрет на торговлю с другими странами, словом, его доводят до паралича, несмотря на то, что он строго соблюдал ядерное соглашение", - рассуждает Хосроховар.

"Нынешняя ситуация в любой момент рискует перерасти в войну: Иран не смирится с логикой систематического удушения своей экономики и будет реагировать, либо распространяя нестабильность в Персидском заливе, Аравийском море, а также у своих противников, либо пытаясь пересмотреть ядерное соглашение, которое из-за бездействия европейцев, русских и китайцев итак уже превратилось в клочок бумаги, не представляющий интерес для страны (поскольку, параллельно, никто не покупает иранскую нефть). Европа, экономический гигант и политический карлик, заплатит высокую цену за свою неспособность объединиться, чтобы сломать американские тиски, сжимающиеся вокруг Ирана. Америка отделена от этой части света океаном, Европа же находится в территориальной непрерывности с Ближним Востоком", - резюмирует автор публикации.