Сектор Газа должен стать вторым Дубаем

"Джаред Кушнер, зять и советник американского президента, представил свой "план столетия" по решению ближневосточного конфликта, который долго держался в тайне. Помимо красивых иллюзий в нем мало что предлагается", - пишет журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Инга Рогг.

Султанат Оман объявил о намерении открыть посольство при Палестинской национальной администрации в Рамалле. "Это решение - важное признание для палестинского руководства во времена, когда многие монархи Персидского залива хотят оставить в прошлом затяжной конфликт между палестинцами и израильтянами и предпочли бы как можно скорее открыть новую главу в отношениях с Израилем, - отмечает издание. - Это проявилось и на конференции в Бахрейне, где (...) Джаред Кушнер агитировал за свой "план столетия" по решению конфликта".

В конференции приняли участие предприниматели из стран Персидского залива, Израиля и США. На ней выступали глава МВФ Кристин Лагард, представители Всемирного банка, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и шеф FIFA Джанни Инфантино. Саудовская Аравия и ОАЭ направили на мероприятие несколько министров, Египет и Иордания, единственные страны, заключившие мирный договор с Израилем, отправили лишь исполняющих обязанности финансовых министров, а европейцы, как сказал один дипломат в разговоре с изданием The Economist, "в рамках дипломатической практики постарались направить делегацию максимально низкого ранга". Несмотря на присутствие некоторых палестинских предпринимателей, палестинцы бойкотировали встречу, говорится в статье.

"Все это не помешало собравшимся на двухдневном семинаре "Мир во имя процветания" в лучших красках расписать будущее для палестинцев. План Кушнера (...) предусматривает частные и государственные инвестиции в размере 50 млрд долларов. Из них в ближайшие 10 лет 27,5 млрд долларов должны поступить Западному берегу реки Иордан и Газе, 9,1 млрд - Египту, 7,4 млрд - Иордании и 6,3 млрд - Ливану. Много средств должно быть инвестировано в инфраструктуру, например, в современное железнодорожное сообщение между Западным берегом Иордана и Сектором Газа либо в больницы и водо- и электроснабжение. Необходимо развивать и туризм, а также улучшать административный аппарат и систему образования. Необходимо значительно уменьшить уровень безработицы и вдвое сократить масштабную нищету", - передает издание.

"Не лишен иронии тот факт, что в Манаме хвалили несколько инициатив ООН - например, одну из наиболее успешных кампаний по вакцинации. При этом именно Трамп лишил денег UNRWA, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ", - отмечает Рогг.

"В качестве образца план Кушнера называет Дубай и Сингапур, а также Германию и Швецию в сфере образования. Загвоздка в том, что в прошлом многое из него уже инициировалось, например, создание железной дороги, однако не было реализовано, так как у обеих сторон отсутствовало желание исполнять прошлые планы по урегулированию конфликта, - указывает издание. - А сегодня Западный берег Иордана настолько застроен нелегальными поселениями, что Израилю придется быть готовым убрать часть из них. Правда, об оккупации в плане нет ни слова, как и о блокаде Газы Израилем и Египтом или о движении "Хамас", правящем в Секторе Газа".

"Мое прямое послание палестинскому народу таково: что бы вам ни говорили те, кто подвел вас в прошлом, президент Трамп и США вас не бросали", - заявил Кушнер. "Прямым текстом это может означать лишь то, что он хочет реализовать свой план в обход политического руководства", - комментирует издание.

"Несомненно, в политическом смысле у палестинцев дела во многом идут неважно, однако в словах Кушнера, как и в его плане, слышна позиция прошлых времен, когда те, кто стоял у власти, все еще верили в то, что лучше всего знают, что хорошо для народа. Между тем серьезные опросы среди палестинцев постоянно показывают, что Национальная администрация готова к более значительным компромиссам, нежели большинство населения", - подчеркивает Рогг.

Тони Блэр, в свою очередь, заявил, что экономический план не может заменить политику. "Экономического мира", по его словам, не будет - будет только мир, имеющий как политическую, так и экономическую составляющую.

"Среди представителей арабских стран благозвучных слов в адрес палестинцев в Бахрейне было достаточно. Но, как и Кушнер, некоторые монархи предпочли бы оставить эту главу в прошлом. Для них на переднем плане стоит конфликт с Ираном, что связывает их с Израилем", - пишет Neue Zürcher Zeitung.