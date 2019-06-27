Анатомия самки дельфина позволяет ей испытывать оргазм?

"Команда исследователей заинтересовалась вопросом о том, испытывает ли оргазм самка дельфина, - передает Slate.fr. - Самцы дельфина уже известны своим необузданным сексуальным поведением. В частности, было обнаружено, как они занимаются мастурбацией с предметами, упавшими на дно, или вступают в гомосексуальные отношения. Некоторые заходят так далеко, что насилуют своих сородичей. Способна ли самка дельфина тоже испытать наслаждение?"

"Две исследовательницы впервые изучили генитальный аппарат самок дельфинов, наблюдая за одиннадцатью самками, найденными мертвыми на пляжах. Они проанализировали его, чтобы изучить природу тканей и их морфологию с помощью рентгеновского 3D-микроскопа", - говорится в статье.

"Ученые указали на то, что у самки дельфина есть большой и развитый клитор с плотной сетью нервов, что позволяет предположить, что при стимуляции она можно испытывать чувство наслаждения. Выяснилось, что ее клитор структурирован так же, как у женщины, он состоит из эректильной ткани и орошается сеткой кровеносных сосудов", - пишет Slate.fr.

"Однако существует одно отличие: в то время как у женщины клитор находится на некотором расстоянии от входа во влагалище, у самки дельфина он находится прямо у входа - то есть во время совокупления он вступает в прямой контакт с половым членом самца. Размещение клитора возле входа во влагалище указывает на то, что его можно легко стимулировать во время полового акта, чего нельзя сказать про женщину. Для совокупления клитор самки дельфина стратегически расположен лучше, чем клитор женщины, так как он непосредственно стимулируется пенисом", - комментирует автор публикации Полин Салис.

"С точки зрения эволюции, это исследование ставит несколько очень интересных вопросов: когда появился клитор и/или женское удовольствие? У всех ли видов, которые для оплодотворения практикуют проникновение, есть клитор или подобный орган? Могут ли самки испытывать оргазм или чувствовать удовольствие? По общему признанию, сам половой акт не предназначен для того, чтобы приводить к оргазму. Однако в процессе эволюции функция удовольствия стала заключаться в поддерживании полового акта. Как обстоят дела, например, у птиц или акул, которые тоже практикуют проникновение?" - задается вопросом журналистка.

"Ученые обратили внимание на то, что у самок млекопитающих с индуцированной (или рефлекторной) овуляцией клитор располагается в непосредственной близости от влагалища, что ведет к оргазму при любом спаривании, и, следовательно, к овуляции. С другой стороны, у млекопитающих со спонтанной овуляцией - которым не нужен оргазм для ее провоцирования (как у женщин или карликовых шимпанзе) - клитор несколько отодвинут от влагалища", - резюмирует портал.