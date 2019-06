27 июня 2019 г. Кэтрин Филп и Хенри Зеффман | The Times Тереза Мэй вызвала гнев, согласившись встретиться с Путиным в кулуарах в G20, несмотря на отравление в Солсбери "Тереза Мэй согласилась провести личную встречу с президентом Путиным в кулуарах саммита G20 в Японии, что вызвало возмущение критиков, которые считают, что Россия должна оставаться в изоляции после совершения отравлений с применением нервного агента в Солсбери, - передает The Times. "(...) Ранее британские дипломатические источники сообщали The Times, что встреча состоится только в том случае, если она будет иметь четкую цель", - говорится в статье. " (...) Даунинг-стрит подтвердила, что Мэй встретится с Путиным в пятницу, в первый день саммита в Осаке, но настаивает на том, что эта встреча не означает "нормализацию" дипломатических отношений с Россией", - передает газета. "Позиция премьер-министра в отношении Солсбери и более широкой картины злонамеренных действий России хорошо известна, - указал официальный представитель премьер-министра. - По ее словам, мы остаемся открытыми для других отношений, но это может произойти только в том случае, если Россия воздержится от действий, которые подрывают международные договоры и нашу коллективную безопасность, таких как атака в Солсбери. Эта встреча - важная возможность донести это послание лично от одного лидера к другому, чтобы убедиться, что позиция Великобритании полностью понята. Конечно, есть вопросы международной безопасности, в которых мы продолжаем взаимодействовать с Россией, когда это отвечает нашим национальным интересам". "(...) Боб Сили, консерватор-представитель Комитета палаты общин по иностранным делам и открытый критик Кремля, заявил, что решения о британо-российских отношениях следует оставить преемнику Мэй. Она должна покинуть пост премьер-министра 23 июля", - говорится в статье. "Чем меньше она будет связывать людям руки, тем лучше. Она делала все, что могла, это прекрасно. Но прекратите охоту за наследием: нам нужно двигаться дальше. Нам нужно предоставить новому лидеру, кем бы он ни был, свободу действий", - отметил Сили. (...) " У Бориса Джонсона (лидера конкурса на должность премьер-министра - Прим. ред) все еще есть проблемы с русскими по очень веской причине, и теперь ситуация осложняется, потому что нынешний премьер-министр, нравится нам это или нет, принимает решение, которое связывает будущее правительство. Это не очень разумно. Я думаю, что это плохая дипломатия и - опять же - плохое руководство". Сили полагает, что "русские абсолютно враждебны нашим интересам и продолжают оставаться таковыми (...) Когда они изменят свое отношение, следует измениться и нам". (...) Источник: The Times