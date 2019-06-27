Увеличивает ли жара число случаев насилия?

Под палящим солнцем накаляются и эмоции. Грозит ли повышение температуры ростом насилия? Мнения исследователей по этому вопросу разнятся, пишет немецкое издание Die Welt.

"На первый взгляд, исследования показывают однозначную картину: из-за стресса, вызванного жарой, люди становятся более недоброжелательными, асоциальными, раздраженными. (...) Очевидно, что быстрое потепление климата создает больше возможностей для возникновения агрессии. По крайней мере, так пишут ученые из команды американского исследователя Крейга Андерсона (Университет Айовы), изучающего насилие. (...) В научном журнале Current Climate Change Reports Андерсон, среди прочего, приводит проведенные ранее исследования, согласно которым с потеплением климата на один градус Цельсия количество убийств может увеличиваться на 6%. Основой для такого вывода якобы стали данные из 60 стран. В США одно из исследований пришло к выводу, что повышение температуры на один градус Цельсия увеличивает число тяжких преступлений и убийств на 25 тыс. случаев", - говорится в статье.

Тем не менее, Андреас Цик, руководитель Института междисциплинарного изучения конфликта и насилия при Университете Билефельда, подчеркивает неоднозначность данных по этому вопросу. По его мнению, жара, безусловно, оказывает воздействие на рост агрессии, однако этот эффект незначителен и его всегда стоит рассматривать во взаимосвязи с другими факторами.

Погода, продолжает издание, может играть роль в росте агрессии в районах, где и без того накаленная обстановка. "Данные управления берлинского Сената по вопросам окружающей среды показывают, что жара вызывает пробки преимущественно в районах сосредоточения социальных проблем", - отмечает издание.

"Однако решающую роль играют стабильно высокие температуры в течение продолжительного периода, поясняет Цик. Если климат кажется неприятным, это недовольство переносится на окружающих. Однако это, по словам исследователя, происходит до определенной границы: экстремальная жара снова сдерживает агрессию".

"Ученым известно, что насилие во время жары по крайней мере отчасти связано и с тем, что летом люди больше находятся на улице и, например, пьют алкоголь. Уже только из-за этого возникает больше конфликтных ситуаций. К тому же из-за жаркой погоды люди, возможно, хуже высыпаются", - передает Die Welt.