Пожар в Сибири - роковой постскриптум к избранию Путина

"В 2015 году в Румынии протесты после пожара в ночном клубе, где погибли более 30 человек, привели к отставке правительства", - пишет обозреватель The Bloomberg View Леонид Бершидский. "Но ничего подобного не произойдет в России после того, как во время пожара в торговом центре в сибирском городе Кемерово в воскресенье погибли как минимум 64 человека, в том числе 9 детей (так в оригинале; по данным на вторник - 41 ребенок. - Прим. ред.), хотя эта трагедия в конечном итоге произошла по вине правительства", - говорится в статье.

Пожарная сигнализация и система дымоотведения в торговом центре "Зимняя вишня" не работали. Бершидский подчеркивает, что право собственности на торговый центр "закамфулировано цепочкой компаний-прокладок". Он также указывает, что торговый центр официально считался предприятием малого бизнеса и мог пользоваться "надзорными каникулами" - иными словами, в течение трех лет был освобожден от проверок.

"Это особая российская ситуация, пример того, что российский бренд коррупции не только чинит неудобства, но и потенциально убивает", - пишет автор.

"То, что в России происходят подобные вещи, - в конечном итоге вина центрального правительства и несправедливой, дисфункциональной бизнес-среды, которой оно позволило сформироваться", - утверждает Бершидский.

Уйдет ли в отставку региональное правительство? Бершидский считает, что это не предрешено, но вполне вероятно. "В последние годы, стараясь заменить губернаторов старой школы, этаких царей, молодыми технократами, Кремль щадил Амана Тулеева - одного из последних представителей его породы. Однако пожар - это удобная причина отстранить и его тоже", - рассуждает автор.

"Душераздирающие истории родителей, чьи дети погибли при пожаре, требуют гораздо более радикальных перемен, чем любые увольнения. Но, по словам его пресс-секретаря, Путин даже не планирует ехать в Кемерово (статья опубликована до поездки Путина в Кемерово. - Прим. ред.). В сегодняшней России эта трагедия будет политизироваться не больше, чем прочие признаки того, что для путинской системы человеческая жизнь стоит недорого. Почти две трети россиян полагаются только на себя и избегают любых контактов с властями. Как показали фальшивые президентские выборы, они не желают ничего делать с причинами своего подхода", - пишет автор.