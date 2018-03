27 марта 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast "Мы горим. Я люблю тебя": десятки детей пропали во время пожара в торговом центре в России "В воскресенье во второй половине дня черный дым заполнил торговый центр "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово на юге Западной Сибири. Сотни детей оказались запертыми в кинотеатрах, в боулинге, в детских комнатах и на катке. Онлайн были опубликованы десятки фотографий пропавших жертв и их имена", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. Отчаявшиеся родители говорят, что власти им лгут и скрывают настоящий масштаб трагедии от остальной России, говорится в статье. Вика, одна из жертв, написала смс из заблокированного кинотеатра своей тете Евгении: "Все горит, двери заклинило. Я не могу выйти, я не могу дышать". Другая девочка, Мария Мороз, смогла отправить три сообщения за минуту: "Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно, прощайте". "Никто не верит официальным сообщениям о 64 погибших в торговом центре, потому что на четвертом этаже, запутанном, как лабиринт, находилось, по меньшей мере, 700 человек. Оттуда трудно найти выход, - говорит Сергей Гавриленко, журналист местной газеты. - Мы слышали разные цифры, больше 170". В 2009 году во время пожара в переполненном ночном клубе в Перми погибли 153 человека, напоминает Немцова. "Трагедия стала результатом сотен нарушений безопасности, что, к сожалению, ничему не научило российские власти. В кемеровском ТЦ никто из очевидцев не слышал пожарной сирены в здании. Пожарные смогли попасть в здание только тогда, когда в огне погибли уже десятки человек", - пишет Немцова. Один из очевидцев рассказал радио "Эхо Москвы", что в центральном морге в Кемерово, предположительно, членов семьи жертв заставили подписать документ о неразглашении тайны, чтобы не было утечек о реальных последствиях пожара, передает издание. Источник: The Daily Beast