Почему Австрия не высылает российских дипломатов?

Практически все страны ЕС в связи с "делом Скрипаля" либо высылают по меньшей мере одного российского дипломата, либо обдумывают этот вариант. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему Вена не последовала примеру большинства членов Вишеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), сообщает Die Presse.

Три из четырех государств Вишеградской четверки - Польша, Венгрия и Чехия - в знак солидарности с Великобританией высылают по одному российскому дипломату. "Из-за внутриполитического кризиса Словакия демонстрирует осторожность", - говорится в статье.

"Австрия демонстрирует уверенность и не высылает российских дипломатов, делая акцент на том, что не изменит своего решения, даже если останется единственной страной в ЕС, придерживающейся такой позиции", - отмечает Die Presse.

Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль подтвердила соответствующее решение австрийского правительства. В интервью АРА она потребовала "полноценного расследования обстоятельств произошедшего". И даже если выяснится, что за покушением в Солсбери стоит Россия, "Австрия, предположительно, не изменит своего решения", пишет автор статьи.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны, в настоящий момент "решающим становится сохранение всех коммуникационных каналов". Кнайсль указала также на необходимость посреднической роли и "нейтралитет Австрии".

В эфире телеканала O1 министр связала тот факт, что три из четырех стран Вишеградской четверки сделали выбор в пользу санкций против России в связи с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери, с членством этих государств в НАТО, говорится в статье.

По мнению главы австрийской дипломатии, то, что Австрия не будет высылать российских дипломатов, никак не связано с выражением солидарности в адрес Лондона. Министр подчеркнула, что и решение Германии о высылке четырех российских дипломатов выглядит "умеренной" реакцией.

По словам Карла Эрьявеца, главы дипломатии Словении, которая стала "одной из немногих стран ЕС, решивших не высылать российских дипломатов, "нужно выяснить, что на самом деле произошло". Позиция Словении не выглядит сюрпризом, пишет автор. Премьер-министр страны Мирослав Церар демонстрировал сдержанность в этом вопросе еще на прошлой неделе.