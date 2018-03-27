В ООН Китай и Россия одержали победу в борьбе вокруг прав человека

"Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, негласно начал расформировывать ключевую ячейку в своей администрации, в обязанности которой входило гарантировать, чтобы крупные политические и гуманитарные агентства организации боролись за права человека", - пишет Foreign Policy.

"Этот шаг был предпринят всего через несколько месяцев после того, как Китай при поддержке России и других критиков миссии ООН по защите прав человека успешно заблокировал просьбу Гутерреша по финансированию ячейки, основанной в 2014 году, в малоизвестном, но влиятельном комитете ООН по бюджету", - говорится в статье.

"Это событие стало лишь одним из последних признаков того, что Пекин и Москва постепенно делают успехи в своей геополитической борьбе против Запада с целью обратить вспять продолжавшееся десятилетиями поступательное движение в деле защиты прав человека в ООН. Однако правозащитники утверждают, что глава ООН, как и США и европейские страны, сделали слишком мало, чтобы воспротивиться этой тенденции", - пишет издание.

"На нескольких фронтах Китай и Россия совершали все более активные попытки свернуть деятельность в сфере защиты прав человека, ограничивая финансирование правозащитных программ ООН, запретив участникам правозащитных движений принимать участие в заседаниях ООН и усилив давление на небольшие страны, чтобы они голосовали вместе с ними в Совбезе ООН. Они воспользовались растущей неприязнью к правозащитной деятельности со стороны многочисленных правительств, которых возмущает то, что они считают манипуляцией со стороны Запада в борьбе за права человека с целью наказать своих политических противников", - говорится в статье.

"Китай определяет здесь правила игры. Он хитро сочетает позитивные сигналы по поводу изменения климата со все более бескомпромиссным подходом к ограничению прав человека, - считает Ричард Гоуэн, эксперт ООН в Европейском совете по международным отношениям. - Ему это может сойти с рук, потому что многие дипломаты рассматривают участие Китая в делах ООН как гарантию против того, что Трамп откажется [от принципа многосторонних отношений]".

"Только на прошлой неделе Пекин и Москва преуспели в попытке заблокировать предложение США о том, чтобы Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн проинформировал Совбез на официальном заседании о грубых нарушениях прав человека в Сирии", - говорится в статье.

США были нужны голоса, по меньшей мере, девяти членов Совета, в который входят 15 стран, чтобы назначить эту встречу. Но их усилия не оправдали себя, когда представители трех входящих в Совет африканских стран - Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Кот-д'Ивуара - порвали с западным лагерем и воздержались, отмечает издание.

По словам дипломата Совбеза, последний удар, покончивший с этой инициативой, нанес Кот-д'Ивуар, бывшая французская колония, которая в частном порядке пообещала проголосовать вместе с Францией и США, но в последний момент перебежала на противоположную сторону. Как утверждают чиновники, этот разворот стал последствием активной дипломатической кампании Китая.

"Китай очень сильно все это проталкивает", - говорит Луи Шарбоно, директор по ООН в Human Rights Watch. Но многие страны, которые традиционно поддерживают права человека, "в основном лишь на словах выступают за необходимость сохранения вопроса о правах человека на повестке дня, хотя и пальцем не пошевелят, чтобы что-то сделать с этим. Мы не сможем сопротивляться этому сложа руки", отметил он.