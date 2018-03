27 марта 2018 г. Вив Гроскоп | The Guardian Стереотипы о России вредят рядовым людям и играют на руку Путину "Моя русская подруга, давая интервью британской газете вскоре после отравлений в Солсбери, обнаружила, что ей приходится кропотливо объяснять, что не все россияне олигархи и/или шпионы. Ей подумалось, что олигархами можно назвать, пожалуй, сотню человек. Возможно, еще нескольких можно причислить к шпионам высшего класса, однако остается еще 144 млн человек, которых можно назвать россиянами. Для россиянина вероятность обзавестись алюминиевым конгломератом ценой в несколько миллиардов долларов или работать в спецслужбах не выше, чем для человека любой другой национальности. Только кажется, что это не так. Точно так же многие полагают, что британская жизнь выглядит так же, как в "Аббатстве Даунтон", - рассказывает в The Guardian писательница и стендап-комик Вив Гроскоп. "Когда лидер твоей страны одновременно очень похож на олигарха, а раньше работал в спецслужбах, легко понять, почему люди могут заблуждаться. Однако Владимир Путин - это не Россия, а Россия - это не Владимир Путин. Как написал на прошлой неделе Михаил Зыгарь, бывший главный редактор единственного независимого российского телеканала "Дождь", Путин - часть государственного проекта, цель которого - сделать его "уникальным историческим лидером России, способным объединить яростных защитников Советского Союза коммунистической эпохи и тех, кто мечтает о дореволюционной империи, построенной на православном христианстве". Эта миссия подразумевает чрезвычайно большой когнитивный диссонанс. И возможность такого переписывания истории держится на нахождении как можно большего количества точек совпадения интересов и общих врагов", - говорится статье. "Из всех событий этого месяца российский электорат вынес только одно: "Великобритания угрожает России", - указывает автор. - Нам, живущим вне России, нужно постараться не содействовать укреплению этой мысли. За последние несколько недель я прочитала прорву постов в социальных сетях, написанных русскими, которые глубоко расстроены тем, что их изображают роботоподобными ультранационалистами, одержимыми порабощением мира посредством отравления полонием. Они считают это смехотворным и забавным, но также оскорбительным". "И когда в отношениях накапливается столько неприязни и теорий заговора, все, что выходит за рамки политической сферы, становится проблемным. Возможно, этот нарратив даже заставляет нас понемногу терять человечность. Отравление шпиона не сходит с первых полос, как и имевшие место на этой неделе высылки дипломатов из США и Европы. А трагический пожар в сибирском ТЦ, в котором погибли более 60 человек, не попал на первую полосу", - указывает Гроскоп. "Между тем такая вот русофобия без полутонов, представленная ответом на дело Скрипаля, играет непосредственно на руку Путину. Изгнанный олигарх Михаил Ходорковский недавно сказал, что никто в России не слышал о Сергее Скрипале, "помимо узкого круга людей, имеющих отношение к спецслужбам", - говорится в статье. Источник: The Guardian