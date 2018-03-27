Массовые ответные действия стран Запада после отравления бывшего российского шпиона

В качестве скоординированного ответа Франция и ее европейские союзники в понедельник выслали тридцать российских дипломатов, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Ответ на дело Скрипаля был массовым и открытым: 60 российских дипломатов были высланы американцами и 30 - европейской стороной. Он был скоординирован между США и Европой, а также между европейцами. Принципиально все было решено на европейском саммите в Брюсселе в прошлый четверг, говорится в статье.

Однако начало этому решению было положено на собрании тройки, состоящей из Терезы Мэй, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По указке трех ведущих европейских руководителей континент объединился для ответных мер в отношении России, отмечает обозреватель.

Определяя в качестве цели Великобританию в разгар "Брекзита", Владимир Путин, безусловно, рассчитывал на то, что так легче будет ослабить и расколоть Евросоюз. Судя по всему, он, наоборот, способствовал его сплочению, полагает Лассер. "Владимир Путин очень хорошо управляет соотношением сил. Необходимо не давать ему повода. С Россией следует действовать по правилу - не выказывать никакого признака слабости", - комментирует один неназванный дипломатический источник.

Несмотря на небольшое число официальных лиц, высланных из 14 европейских стран, - от 1 до 4 человек в зависимости от государства, решение представляется вполне символическим. "Мы хотим продемонстрировать нашу полную солидарность с Великобританией, а также дать ответ на вопросы национальной безопасности", - продолжает источник. Украина, со своей стороны, выслала 13 человек. После прихода к власти Владимира Путина число шпионов в службах внешней разведки (СВР) и военной разведки (ГРУ) выросло по экспоненте, отмечает автор статьи.

"Вопрос об усилении российского влияния и о происках спецслужб на нашей территории внушает опасения", - подтверждает один французский ответственный сотрудник. Четыре высланных Францией российских дипломата (из 90, включенных в официальный список) - атташе по обороне, глава экономической миссии, генеральные консулы в Страсбурге и в Марселе - были намечены не случайно. Они уже были "предупреждены" Парижем, пишет обозреватель.

Франция является одной из движущих сил реагирования против России еще и по причине своей долговременной приверженности борьбе против распространения оружия массового поражения, в частности, химического. Стремясь заставить соблюдать "красные линии" в Сирии, она в начале года организовала международную конференцию по этой теме, поясняет Лассер.

"Отравление в Солсбери для нас является дополнительным обоснованием распространения химического оружия. Впервые на европейской земле было использовано боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Вещество, которое было распространено, является особо изощренным и опасным. Русские перешли линию", - указывает один дипломатический источник.

Тем не менее, о разрыве с Москвой речь не идет. Европейские страны намерены продолжать "требовательный и непоколебимый" диалог с Россией. По таким крупным международным кризисам, как Сирия и Украина, по кибератакам, проводимым против западных стран, и по пропаганде, осуществляемой российскими официальными СМИ в Европе. "Никогда не ставился вопрос о разрыве диалога. Именно по этой причине трудно было принять подобное решение. Но мы пошли на это", - продолжает дипломатический источник. Умеренность реагирования на дело Солсбери как раз дает возможность поддержания этого диалога, считает Лассер.

Что касается визита в Россию, который в конце мая должен совершить Эммануэль Макрон, то его горизонт внезапно затуманился, заключает обозреватель.