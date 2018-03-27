Россия, сила антимодели

Владимир Путин видит свою стратегическую линию в том, чтобы одерживать победы по всем направлениям, то используя силу, то собирая прогнившие плоды кризиса демократических систем, пишет журналист L'Express Кристиан Макарян.

Параллельно происходят волнующие события: Африн, крепость курдов на севере Сирии, пал под ударами турецких орудий, в то время как в Гуте, южнее, истерзанные исламские повстанцы завершают свою эвакуацию после разгрома со стороны сил Дамаска. Между тем Владимир Путин спокойно переизбирается на четвертый президентский мандат, говорится в статье.

Специалист по русскому миру Франсуаза Том приходит к важному выводу: "За последние месяцы почти все выборы в западном мире и на постсоветском пространстве приводят к результатам, желательным для Кремля. "Брекзит", нидерландский референдум по вопросу ассоциации с Украиной, избрание Трампа, победа центристской пророссийской партии в Эстонии, избрание пророссийского Додона в Молдавии, пророссийского Румена Радева в Болгарии, наконец, референдум в Италии".

Сюда можно добавить пророссийскую склонность западных популистов: это относится к "Национальному фронту" во Франции, а также к венгерской крайне правой партии "Йоббик", австрийской партии FPÖ, итальянской "Северной Лиге" и к немецкой партии АдГ. Не говоря уже о руководителях, не скрывающих своей приверженности хозяину Кремля и его методам, среди них венгр Виктор Орбан, бывший ярый антисоветчик, ставший избавившимся от комплексов пропутинцем, отмечает автор статьи.

Дух времени веет в направлении России: возвращение национальной и региональной идентичности, отказ от глобализации без границ, новое утверждение традиционных ценностей, противостоящее релятивизму глобалистов, борьба против воинствующих джихадистов, указывает Макарян.

При всем том рост мощи России в международном плане наталкивается на два крупных препятствия. Прежде всего, это Китай: политика Путина, нацеленная на возведение своей страны в ранг "оси в сторону Азии", весьма далека от последствий, на которые рассчитывает Си Цзиньпин, хотя и вдохновленный полнотой полномочий, которой обзавелся российский президент, но не склонный равняться на русских, разве что в зависимости от обстоятельств, рассуждает автор.

Наконец, это внешняя политика России, которая, как тонко анализирует Франсуаза Том, по-прежнему отмечена ленинским видением и исключительным засильем аппаратчиков. В то же время экономика все еще страдает от провального советского опыта, из-за которого Россия оказалась в хвосте и вынуждена вести торговлю со всем миром. Из-за подобной дихотомии образуется зияющая пропасть, говорится в статье.