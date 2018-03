27 марта 2018 г. Иван Крастев | The New York Times Привет, поколение Путина "Применительно к предстоящим годам Путин, в отличие от Бориса Ельцина, думает не о человеке-преемнике, а о поколении-преемнике. Он представляет себе передачу власти от своего поколения "поколению Путина" - политикам, достигшим совершеннолетия при его правлении и сформированных этим правлением. Этот процесс уже начался. За несколько месяцев до выборов девять молодых политиков были назначены региональными губернаторами", - пишет председатель правления Центра либеральных стратегий (София) Иван Крастев в статье, опубликованной The New York Times. "В эту новую когорту входят молодые технократы разного происхождения и с разным опытом. Их объединяет одно - они верны путинскому режиму, но знают о его слабых сторонах. Они воспринимают себя как кризисных менеджеров, а не лидеров-провидцев. Они доверяют технологиям и не доверяют политике. Они умеют выполнять инструкции Путина, но не умеют не соглашаться с президентом", - говорится в статье. "У ельцинских реформаторов был ясный политический профиль. Они были прозападными либералами и действовали командой, надежно поддерживая друг друга. У них были политические амбиции, они считали себя политической силой, независимо от связи с Кремлем. Молодые технократы Путина, напротив, эксперты в логистике, не имеющие распознаваемых политических убеждений и не хранящие верность никакой группе населения. Они не команда и не будут вступаться друг за друга", - утверждает Крастев. "Практически до недавнего времени после каждых выборов в России ставился вопрос, кто будет преобладать в Кремле: модернизаторы в западном стиле или прозападные сторонники твердой руки. Этот вопрос не применим к сложившейся ситуации, - говорится в статье. - Владение английским языком, диплом Гарварда и работа в крупной западной компании перестали что бы то ни было говорить о политических взглядах будущих лидеров России. Путинское поколение технократов придерживается западного стиля, но не поддерживает Запад". "Ирония в том, что Путин видит в этих новых технократах альтернативу его провалившейся попытке сделать преемником нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Но на самом деле "поколение Путина" - это просто коллективный Медведев. И когда речь идет о том, как будет выглядеть послепутинская Россия, президент возвращается в ту точку, когда он посадил Медведева в Кремле, а потом решил вернуться в свое прежнее кресло", - полагает политолог. Источник: The New York Times