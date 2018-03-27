"Посмотрим, что будет дальше": для российских эмигрантов закрытие консульства в Сиэтле означает досаду и неопределенность

Администрация президента Дональда Трампа объявила о закрытии российского консульства в Сиэтле. Корреспондент Seattle Times Нина Шапиро поговорила с выходцами из России, на которых может отразиться это решение.

"Саша Сендерович не планировал забирать в понедельник свой российский паспорт. Он был готов уже несколько месяцев назад, и Сендерович все время о нем забывал", - пишет журналистка. "Посмотрим, что будет дальше", - сказал Сендерович, когда садился на автобус возле Вашингтонского университета, где он преподает русскую литературу и иудаику.

"С апреля по всей стране останется только три открытых российских консульства: в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия. Единственное другое консульство на Западном побережье, в Сан-Франциско, администрация Трампа вынудила закрыться в прошлом году", - говорится в статье.

По словам программиста Microsoft Андрея Фомичева, получить услуги было трудно даже тогда, когда консульство в Сиэтле было открыто. Для получения нового паспорта нужно было сначала записаться для подачи документов, при этом в интернете время для записи заканчивалось быстро. Фомичев слышал, что люди вставали в шесть утра, чтобы записаться.

"И это была обычная ситуация для записи на несколько месяцев вперед. Затем приходилось ждать несколько месяцев, пока паспорт не будет готов, а забирать его нужно было лично", - отмечает издание.

"Теперь все еще больше усложняется. Люди раздосадованы", - сказал Фомичев.

Марк Фархад Юсупов, председатель Российского консультативного совета, который вносит предложения в городской совет Западного Голливуда по связанным с местными россиянами вопросам, полагает, что многие теперь будут обращаться в частные компании, которые содействуют в получении паспортов и виз.

Исполнительный директор одной из таких компаний в Западном Голливуде Вадим Печерский рассказал: "Вся обычная работа сегодня парализована. Все, что мы делаем, это отвечаем на вопросы". По его словам, закрытие консульства будет особенно обременительно для людей с большими семьями: им придется ехать в Хьюстон или на Восточное побережье. "Некоторые не смогут себе этого позволить", - сказал Печерский.

"Это тревожное событие также для пары, с которой он работает. Им необходимо срочно поехать в Россию, потому что один из членов семьи перенес сердечный приступ. Представитель его компании собирался в понедельник передать документы супругов в консульство в Сиэтле, но оно не принимало подобных лиц", - пишет Seattle Times.

Для Сендеровича последствия не так серьезны. "Я не против того, чтобы стать небольшой жертвой. Что-то нужно было предпринять значительно раньше", - сказал он, имея в виду не только отравление в Британии бывшего шпиона, но и вмешательство в американские выборы. И все же, он отметил, "страдают не те люди, которые замешаны в этих крупных политических махинациях".

В заключение корреспондент Seattle Times сообщает, что консульство принимало тех, кому нужно было лишь забрать паспорта, и Сендерович свой получил.