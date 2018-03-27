Тайная миссия Северной Кореи в Пекине

Ходят слухи, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл на поезде в Пекин. Для Кима такая поездка вполне имела бы смысл, считает журналист немецкого издания Der Spiegel Виланд Вагнер.

Информацию о том, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин, министерство иностранных дел Китая пока не подтвердило. Домыслы о поездке Кима появились сначала в японских СМИ, которые зачастую отлично информированы о происходящем в Северной Корее.

"Это был бы гениальный шахматный ход диктатора", - отмечает Вагнер. Предположительно в мае должна состояться встреча Кима и Трампа. "Если Ким до этого действительно помирится со страной-гарантом Китаем, он сможет еще более самоуверенно ждать встречи с Трампом - как лидер молодой ядерной державы, заручившийся поддержкой главы Китая Си Цзиньпина", - полагает автор.

Еще полгода назад Ким находился в другой ситуации. Своими ядерными и ракетными испытаниями он вел режим к нарастающей изоляции. Однако теперь фронт международного сообщества против новой ядерной державы может дать трещину. Сам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, долгое время являвшийся одним из ярых сторонников крайних мер против Северной Кореи, теперь предположительно готов рассмотреть возможность встречи с главой Пхеньяна, передает корреспондент.

Китайскому правительству визит Кима также пришелся бы кстати: развивающаяся сверхдержава снова может обрести ведущую роль в решении ядерного спора с Северной Кореей. Взамен Пекин может несколько ослабить свои санкции против Пхеньяна, считает Вагнер.

"Таким образом Ким Чен Ын обеспечил бы себе дополнительные дипломатические возможности", - считает эксперт Ли Кван Сай. Возможно, Ким предпримет поездку и к президенту России Владимиру Путину, передает издание.

Ядерный спор между Северной Кореей и США на долгое время можно решить только путем терпеливых переговоров. Готов ли к ним Трамп, зависит от Джона Болтона. Болтон - сторонник жесткой политики. Месяц назад он заявил о том, что первый военный удар по Северной Корее был бы "полностью законным". Поэтому, если Ким получит поддержку в Пекине, это будет абсолютно оправданным, считает журналист.