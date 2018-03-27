В дымовом плену

По официальным данным, 64 человека погибли в результате пожара в одном из торговых центров российского города Кемерово, и количество жертв, возможно, будет еще расти, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен.

"Жители сибирского Кемерово скорбят по жертвам трагедии, и она еще не окончена. В понедельник вечером были продолжены поиски жертв и выживших - масштаб катастрофы в ТЦ "Зимняя вишня" пока оценивать рано, - отмечает журналист. - Ясно одно: пожар станет одной из самых масштабных трагедий подобного рода в России за последние несколько лет".

"Прогулки и шопинг в гигантских торгово-развлекательных центрах стали для русских излюбленным занятием: таким образом теперь принято проводить свободное время, прежде всего выходные. Когда на верхнем этаже ТЦ вспыхнул пожар, в кинотеатре шел мультфильм "Шерлок Гномс". Что стало причиной возгорания - неосторожное обращение со свечами на детском празднике, действия подростков, игравших с огнем, или короткое замыкание - только предстоит выяснить. Посетителей "Зимней вишни" в считанные минуты охватила паника, по зданию стремительно распространялся густой темный едкий дым - по всей видимости, в ТЦ были нарушены сразу несколько правил противопожарной безопасности", - говорится в статье.

Как сообщают свидетели, пожарная сигнализация не работала, а двери и аварийные выходы были заблокированы. К тому же, отмечает журналист, спасателям потребовалось несколько минут, чтобы надеть защитные маски.

"Против гендиректора и трех сотрудников ТЦ начато расследование. Как могло случится, что система отказала столь вопиющим образом?" - задается вопросом немецкий журналист.

"Был задержан охранник из частного охранного предприятия, - добавляет он. - По некоторым данным, он, повар по образованию, отключил пожарную сигнализацию и после возникновения пожара закрыл двери, ведущие на лестницу, тем самым отрезав детям пути к отступлению".

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур, президент Путин выразил соболезнования, семьи погибших получат компенсацию в размере миллиона рублей, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала проверить все ТЦ на соответствие нормам безопасности. "Однако все это вряд ли поможет усмирить негодование", - полагает автор.