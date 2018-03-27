Наказать Путина, подкупить Эрдогана

То, что ЕС отреагировал на предполагаемое покушение в Солсбери санкциями против России, не вызывает удивления. Но удивительно, каким образом ЕС выразил свою солидарность с Великобританией, пишет Эрик Бонзе на страницах немецкого издания Tageszeitung.

Во-первых, время: почему санкции вводятся именно сейчас, а не через несколько дней или недель, когда вина России будет точно доказана? Возникает подозрение, что ЕС действует необдуманно или на основании сомнительной информации британских спецслужб, отмечает автор.

Еще больше вопросов вызывают обстоятельства, при которых были объявлены санкции против России и ее президента Владимира Путина. Глава Евросовета Дональд Туск выбрал для этого именно место своей встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в болгарской Варне. Встреча с турецким президентом как сцена для санкций против Путина! Ведь Эрдоган ни на каплю не лучше Путина, даже наоборот, полагает журналист. Так, Эрдоган препятствует европейской внешней политике и политике безопасности, отправляя свои войска в сирийский Африн. Логичным было бы ввести санкции и против Турции. Однако вместо этого Туск снова хочет предоставить Турции 3 млрд евро для решения проблемы беженцев. "Наказывать Путина и подкупать Эрдогана - вот новая политика ЕС. Циничнее и быть не может", - заявляет журналист.

"Из Варны идет разрушительный посыл: союзники (например, Турция) могут позволить себе все, в то время как мнимые или действительные враги (например, Россия) могут быть наказаны без доказательств", - констатирует автор.