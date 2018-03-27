"Старые иконы социализма появляются в интернете в виде мемов. Через 30 лет после распада СССР социализм, кажется, снова идет в ногу со временем. Это протест?" - задается вопросом журналист Tageszeitung Кристофер Камменхубер.

На одном меме Маркс изображен в солнечных очках, Ленин - в шляпе, а Энгельс - курящим самокрутку. Под изображением знаменитого братского поцелуя Хонеккера и Брежнева стоит надпись: "Давай станем больше чем товарищами", а на другой картинке Маркс, Ленин и Энгельс с серьезным видом делают селфи - такова аллегория миллениалов, пишет автор.

"Три суперзвезды социализма снова суперкруты, суперсовременны и снова "в теме", - отмечает журналист. - Советский реализм встречается с молодежной культурой, и старые революционные фантазии левого толка снова нелепо возрождаются".

Самая успешная страница с социалистическими мемами - это группа в Facebook под названием Sassy Socialist Memes ("Дерзкие социалистические мемы"), существующая с апреля 2015 года. Некоторые посты в группе набирают по 10 тыс. лайков, сообщает журналист.

"Социалистические мемы - это практически продолжение агитпропа в XXI веке", - говорят администраторы страницы. Только в этот раз нет революции, отмечает Камменхубер.

Историческую связь видит здесь и Дэвид Маршалл, профессор австралийского Университета Дикина, который на протяжении трех лет исследует политические мемы. Его вывод: "Мемы - это политические карикатуры нашего времени".

"Мемы вполне способны дестабилизировать в общем позитивное отношение к политическим личностям и позициям, - считает Маршалл, - если они создают модели, которые ставят под сомнение ценности и течения". По мнению профессора, политики должны воспринимать подобные тренды как значимое политическое мнение.

Представителей страницы Sassy Socialist Memes говорят, что мемы можно рассматривать как форму протеста. У миллениалов якобы достаточно сил даже упразднить капитализм. Профессор Маршалл считает, что такая позиция может "привести к отказу от потребности в политическом управлении как центральном элементе современной политики".

В конце концов, сила картинок заключается в том, что они держат на высоком уровне интерес молодежи к социализму. Спустя 100 лет после Октябрьской революции социалистическая пропаганда действует с помощью солнечных очков, шляпы и самокрутки. Даже если на Facebook не произойдет революции, старомодным социалистам удалось привлечь к себе вниманием, заключает автор.