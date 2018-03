27 марта 2018 г. Дебора Хейнс | The Times Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что боты Владимира Путина - это "новые Лорды Хо-Хо" Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон "заявил, что тысячи предполагаемых пророссийских роботизированных аккаунтов, которые распространяют в интернете фальшивые сообщения об атаке в Солсбери, - это нацистские пропагандисты XXI века, и им нужно противостоять". Его заявление пересказывает журналистка The Times Дебора Хейнс. Уильямсон "сказал, что правительство, возможно, попытается поговорить с такими платформами соцсетей, как Twitter и Facebook, о способах борьбы с подобными средствами информационной войны, которые он сравнил с радиопередачами "Говорит Германия" военных времен - передачами Уильяма Джойса (более известного под прозвищем "Лорд Хо-Хо"). Он подчеркнул, как важно защитить свободу слова, в том числе возможность критиковать правительство и оспаривать его мнение, и что за покушением на жизнь Сергея и Юлии Скрипаль стоял Кремль", говорится в статье. Уильямсон "назвал "шокирующими" результаты правительственного мониторинга, гласящие, что после [инцидента в] Солсбери Россия начала кампанию дезинформации: как считается, 2800 предполагаемых автоматических онлайн-аккаунтов распространяют сообщения, чтобы сеять инакомыслие", говорится в статье. Уильямсон высказался во время визита в Эстонию, куда он ездил встречаться с размещенными там сотнями британских военнослужащих. "Мы должны постараться, чтобы эта версия встречала противодействие. /.../ Фактически это Лорды Хо-Хо современной эпохи", - сказал министр. Источник: The Times