27 марта 2018 г. Дженнифер Брей, Кэтрин Филп, Боуэр Денг и Фрэнсис Эллиотт | The Times Ирландия собирается присоединиться к крупнейшей массовой высылке российских агентов "Вероятно, Ирландия присоединится к более чем 20 странам, которые высылают российских дипломатов после атаки на экс-разведчика и его дочь в Великобритании, совершенной с применением нервно-паралитического вещества", - сообщает The Times. "По некоторым сведениям, правительство Ирландии раздумывает о высылке, как минимум, одного российского дипломата после анализа разведданных, которые были переданы премьер-министру и заместителю премьер-министра Ирландии", - поясняют журналисты Дженнифер Брей, Кэтрин Филп, Боуэр Денг и Фрэнсис Эллиотт. "Сегодня министр иностранных дел Саймон Ковини должен сообщить кабинету министров свои оценки деятельности российских дипломатов, которые, возможно, действуют в качестве агентов разведки. Утром он сделает доклад министрам перед тем, как будет принято окончательное решение. Некий источник сказал, что количество дипломатов, высланных из Ирландии, будет аналогично количеству высланных из других стран сходного размера", - говорится в статье. Тем временем министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон "восславил день, когда мир объединился против Кремля, заявив, что разведывательным сетям Москвы потребуется много лет, чтобы оправиться от крупнейшей коллективной высылки российских шпионов с Запада", отмечает издание. Источник: The Times