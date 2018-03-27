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27 марта 2018 г.
27 марта 2018 г.

Майкл Биньон | The Times

Высылка дипломатов нанесет урон российской системе сбора разведданных

"Эффектом от высылки множества российских дипломатов будет урон для российской системы сбора разведданных во многих частях Европы и Запада. Однако, кроме того, эти события безжалостно использует президент Путин, чтобы подкрепить свои националистические заверения, будто Запад враждебен к России и полон решимости унизить ее народ", - пишет Майкл Биньон в The Times.

"Спецслужбы говорят, что высылки покалечат московскую сеть шпионов. Как только их имена будут обнародованы, другие страны не захотят принять их в качестве дипломатов", - говорится в статье.

Источник: The Times


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