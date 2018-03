27 марта 2018 г. Майкл Биньон | The Times Высылка дипломатов нанесет урон российской системе сбора разведданных "Эффектом от высылки множества российских дипломатов будет урон для российской системы сбора разведданных во многих частях Европы и Запада. Однако, кроме того, эти события безжалостно использует президент Путин, чтобы подкрепить свои националистические заверения, будто Запад враждебен к России и полон решимости унизить ее народ", - пишет Майкл Биньон в The Times. "Спецслужбы говорят, что высылки покалечат московскую сеть шпионов. Как только их имена будут обнародованы, другие страны не захотят принять их в качестве дипломатов", - говорится в статье. Источник: The Times