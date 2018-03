27 марта 2018 г. Дрю Хиншоу, Патрисия Каусманн, Иэн Талли | The Wall Street Journal Как крошечный латвийский банк стал гаванью для грязных денег со всего мира В феврале власти США обвинили латвийский банк ABLV в отмывании денег и закрыли ему доступ к американской финансовой системе. По словам представителей властей США, банк позволял незаконно переводить деньги клиентам из России, Азербайджана, Украины и Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal. "Падение ABLV знаменует собой конец бизнеса, созданного Олегом Филсом и его коллегой в начале 1990-х годов, когда падение коммунизма открыло путь потоку денег", - отмечают авторы статьи Дрю Хиншоу, Патрисия Каусманн и Иэн Талли. "В 1995 году Филс и его партнер купили контрольный пакет акций провинциального Aizkraukles Banka, объем вкладов которого едва доходил до миллиона долларов. Они наняли 19-летнего сотрудника управлять отделом кредитных карт и заманивали клиентов, вовлекая их в розыгрыш современного искусства кисти местных студентов. Трудно произносимое название банка они поменяли на четкое ABLV", - рассказывают журналисты. В 1998 году в Латвии был создан регулятор для борьбы с отмыванием денег. Он установил умеренные штрафы: максимум 142 тыс. евро для банка и 350 евро для сотрудника. "Ни в одном национальном законе не было четко запрещено открывать банковский счет под чужим именем. Иностранцы, никогда не бывшие в Латвии, могли открывать счета без особых проверок, при условии, что они действуют через зарубежный филиал латвийского банка", - отмечается в статье. В 2000 году после трехдневной инспекции команда ЕС по борьбе с отмыванием денег похвалила Латвию за "весьма обстоятельную структуру по защите финансовой системы". К моменту вступления в ЕС четыре года спустя активы латвийских банков были немного больше всей экономики страны. "Приблизительно в то время ABLV активизировал усилия по привлечению новых клиентов из бывших советских республик, - пишет издание. - Эти клиенты, как правило, направляли деньги в Латвию через страны, которые позволяли компаниям скрывать своих истинных владельцев, заявляют американские и латвийские регуляторы". Со временем более 80% клиентов банка находились за пределами Латвии, и подобное явление наблюдалось во всем банковском секторе страны. В феврале исполнительный директор ABLV Вадим Рейнфельд заявил, что банк знает, как отделять клиентов-преступников от тех, кто хочет легально вывести деньги из России. "Мы знаем, когда русские лгут", - сказал он. "ABLV стал банком-корреспондентом для 49 кредитных организаций, в том числе Deutsche Bank и JPMorgan, что позволяло легче перемещать деньги между латвийским банком и более крупными западными учреждениями, - пишет WSJ. - В конце концов Филс стал одним из богатейших людей Латвии, оказывающим поддержку сфере современного искусства в стране". Поводов для опасений становилось все больше. В 2001 году банк помог колумбийскому наркобарону перевести 697 тыс. евро. "Приблизительно в то же время расследование в США обнаружило, что сайт с детской порнографией направлял поступающие с кредитных карт платежи на счет в ABLV", - говорится в статье. В это время ЕС, как правило, выражал удовлетворение банковскими стандартами Латвии. Однако в разведывательных отчетах американских служб Латвия характеризовалась как связующее звено между организованной преступностью и странами-изгоями. "В 2004 году, вскоре после вступления Латвии в НАТО, США предложили стране военную помощь, но настаивали на уступке: допуске американских чиновников к аудиту латвийских банков", - повествует WSJ. Глава Минфина США Дэниел Глейзер в 2005 году объявил, что два латвийских банка занимались отмыванием денег, и запретил им вести дела с американскими. "С 2010 по 2014 год латвийские суды вынесли восемь обвинительных вердиктов за отмывание денег", - рассказывает издание. В 2014 году надзор за крупнейшими банками валютного блока взял на себя Европейский центральный банк (ЕЦБ). У него не было полномочий расследовать отмывание денег, но он был вправе накладывать вето на состав правления банков. Однако когда в 2016 году латвийские регуляторы предупредили, что главный специалист ABLV по внутреннему контролю делает недостаточно для борьбы с отмыванием денег, ЕЦБ одобрил его переизбрание. "Как заявляют сотрудники Минфина США, украинский газовый магнат по имени Сергей Курченко - пример того, как клиенты использовали ABLV для отмывания денег. Когда в 2014 году пророссийское правительство Украины было свергнуто, Курченко бежал из страны и перевел миллиарды долларов через девять фиктивных компаний, говорят сотрудники министерства финансов. По их словам, банком, который осуществлял эти транзакции, был ABLV", - сообщает WSJ. Вторжение России на Украину побудило министерство финансов США ввести санкции против бизнесменов, которые, как оно заявляло, были связаны с Владимиром Путиным. Среди них был Сергей Курченко. "Последней каплей стало то, что в конце прошлого года следователи министерства финансов заявили, что обнаружили среди клиентов ABLV подставные компании для северокорейских банков из санкционного списка США. По словам знакомого с этим вопросом лица, в числе подставных компаний были китайские импортеры угля", - пишет издание. "В феврале министерство финансов США связалось с ЕЦБ: через считанные минуты США собирались официально обвинить ABLV в отмывании денег и перекрыть банку доступ к долларам", - говорится в статье. "Латвийские регуляторы пытались удержать банк на плаву, целыми днями рассматривая выделение экстренного кредита на 590 млн долларов. Вскоре ЕЦБ объявил, что ABLV ликвидируют. Большинство вкладчиков получат не более 100 тыс. евро", - рассказывает WSJ. "Латвия хотела быть финансовым центром между Востоком и Западом, чтобы нанести свое имя на карту. Возможно, мы были чересчур наивны. И все теперь в свободном падении", - сказал глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич, когда в феврале его, обвиненного в вымогательстве взятки, выпустили под залог. Источник: The Wall Street Journal