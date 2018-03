27 марта 2018 г. Фелисия Швартц, Джеймс Марсон, Лоуренс Норман | The Wall Street Journal США и союзники выслали десятки россиян в ответ на отравление бывшего шпиона "США, Канада и более десяти европейских стран выдворили несколько десятков российских дипломатов и сотрудников разведки в понедельник в рамках скоординированной акции, углубляющей разрыв между Москвой и Западом", - пишет The Wall Street Journal. "Высылки дипломатов - в том числе самая крупная в США со времен холодной войны - предприняты как ответная мера на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона и его дочери, которое, по утверждению западных стран, скорее всего, было организовано Москвой", - говорится в статье. Посол США в Москве Джон Хантсмен заявил, что принятые в понедельник меры должны были продемонстрировать: "когда дело касается нашего лучшего друга и союзника, Соединенного Королевства, мы его поддерживаем, и событие, подобное тому, свидетелями которого мы только что стали, будет иметь последствия". "Самая масштабная акция была предпринята Вашингтоном, который выслал 60 россиян, идентифицированных США как сотрудники разведки: 48 - из российского посольства и 12 - из постоянного представительства при ООН", - сообщают журналисты издания. Администрация Трампа также распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле, близко расположенное к военно-морскому объекту США, по словам высокопоставленных чиновников администрации. "Украина и более половины стран-членов ЕС присоединились к этим мерам, и председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил, что можно ожидать новых высылок", - говорится в статье. "Атака в Солсбери потрясла нас всех в ЕС, - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. - Нам нелегко далось решение выслать российских дипломатов. Но факты и косвенные данные указывают на Россию. Российское правительство пока не ответило ни на один открытый вопрос и не продемонстрировало готовности сыграть конструктивную роль в расследовании атаки". "Помимо ощутимого влияния на разведывательные операции России, события в понедельник, как представляется, развеют надежды Москвы на улучшение отношений с Западом при администрации Трампа", - отмечают авторы статьи. Хантсмен заявил, что администрация Трампа "продолжает надеяться" на улучшение отношений и что несколько смягчившийся тон Путина после выборов - например, его замечание о том, что он хочет избежать гонки вооружений, - предполагает, что он "пытается найти области сотрудничества". Но, по словам Хантсмена, России придется изменить свой курс ради сколько-нибудь значительного улучшения отношений. "Прошли времена перезагрузки или обновления, которые мы видели при администрациях республиканцев и демократов: все надежды и ожидания были разбиты, потому что эти надежды не могли осуществиться", - сказал он. За ужином на прошлой неделе на саммите в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила другим лидерам ЕС, что отравление экс-шпиона Скрипаля стало опасной фазой агрессии России в отношении Европы, и призвала блоку переосмыслить коллективный ответ на вызовы, которые бросает Москва, напоминает издание. Британские чиновники предоставили своим европейским коллегам широкое поле для маневров и не побуждали публично к конкретным действиям. Среди европейских стран, которые решили выслать российских дипломатов, оказались и те, что последовательно призывали смягчить напряженные отношения блока с Россией, например Италия и даже Венгрия, отмечает издание Источник: The Wall Street Journal