Бодишейминг - не женская проблема

С некоторых пор все мужчины решили стать мускулистыми завсегдатаями фитнес-клубов. Но тот, кто думает, что в обществе, охваченном манией красоты, долговязые и приземистые мужчины чувствуют себя лучше, чем худые или пышные женщины, ошибается: бодишейминг (от англ. body - тело, shame - стыд, - Прим.ред.) широко распространен и среди мужчин, пишет немецкий таблоид Bild.

"Существуют многочисленные исследования, демонстрирующие, что молодые мужчины сегодня намного больше, чем раньше, занимаются своим телом - они хотят быть мускулистыми и "рельефными". Обычная стройная фигура больше не пользуется спросом, - говорит психолог Михаэль Тиль. - Одно американское исследование показало, что мужчины считали бы свое тело наиболее привлекательным, если бы у них было на 14 кг больше мышечной массы, - это большая цифра и она демонстрирует завышенные желания участников исследования".

"Существует клише, что мужчины не стыдятся ничего, не испытывают сомнений в себе и все воспринимают спокойно, - и именно в этом заключается проблема", - отмечает журналистка Паулине Буссе. Мужчин не призывают любить себя такими, какие они есть, а по хэштегу #бодипозитив в Instagram можно найти фотографии и видео исключительно женщин. Не существует и мужских аналогов кампаний по принятию естественных, "настоящих" женщин, указывает издание.

При этом, продолжает журналистка, индустрия красоты нашла в лице мужчин своего потребителя. "Влияние рекламы индустрии красоты огромно", - указывает психолог Тиль. "Образ сильного, неуязвимого мужчины все еще играет в нашем обществе значительную роль. В результате мужчина думает, что он сможет соответствовать ожиданиям общества лишь тогда, когда он будет выглядеть так же, как якобы идеальные мужчины в рекламе", - говорится в статье.

К недовольству собственным телом приводят и другие факторы. "Зачастую неудовлетворенность личной жизнью или работой проецируется на другие вещи и собственное тело используется в качестве оправдания фрустрации под девизом: "Если у меня будет идеальное тело, улучшится и все остальное". В данном случае мужчине стоит задать себе вопрос, хочет ли он изменить только свое тело или, может быть, всю жизнь, чтобы стать более довольным", - советует личный тренер Тимо Кирхенбергер.

Фотографии якобы безупречных мужчин в соцсетях также заставляют мужчин сомневаться в собственной привлекательности, пишет издание, ведь мужчины, добившиеся мускулистого тела, получают там одобрение, похвалу и признание со стороны остальных.

"Влияние оказывают и изменившиеся гендерные роли, - указывает Буссе. - "Некоторые мужчины по-прежнему видят себя в роли защитника и кормильца семьи. Однако многие женщины сегодня отказываются от этого клише и хотят быть независимыми. (...) В результате мужчины больше не могут использовать эту роль как источник самоуважения и вынуждены искать для себя новую", - считает психолог Тиль".

"Мужчины хотят делать все, чтобы соответствовать идеалу общества - в том числе и ценой своего здоровья, - подчеркивает издание. - У некоторых мужчин желание иметь идеальное, натренированное тело приобретает нездоровые масштабы. Женщины с искаженным самовосприятием часто чувствуют себя слишком полными. Мужчины, наоборот, зачастую считают себя слишком худыми. Они страдают от так называемого комплекса Адониса или, выражаясь научным языком, мышечной дисморфии".

"Мысль о том, что своему телу можно придать именно такую форму, которую ты хочешь, вызывает внутреннюю зависимость - и это становится опасным", - говорит Михаэль Тиль. Так же, как женщины, болеющие анорексией, не видят своей худобы, мужчины, страдающие мышечной дисморфией, не видят своего мускулистого тела.

"Однако, - замечает журналистка, - женщин, мечтающих о мужчине с кубиками на животе, так же мало, как и мужчин, предпочитающих женщин, которые носят одежду размера XXS. На самом деле впечатление на женщин производят остроумие и обаяние. (...) А красота по-прежнему в глазах смотрящего".

"Нельзя ставить чувство собственного достоинства в зависимость от внешности, - призывает психолог Тиль. - Среднестатистические мужчины должны снова иметь возможность снимать на пляже футболку, не испытывая при этом дискомфорта".

"Поэтому, - заключает Bild, - с бодишеймингом должно быть покончено, независимо от пола. Важно принимать себя и любить, даже если иногда это не так просто".