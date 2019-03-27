НАСА хочет заплатить людям 14 тыс. фунтов за то, что они пролежат в постели два месяца, смотря кино и читая книги

"Добровольцам готовы заплатить 14 тыс. фунтов за то, чтобы они пролежали в постели два месяца, глядя в телевизор. Это поможет НАСА понять, как космические путешествия повлияют на космонавтов, сообщает Daily Mail.

Целью того, что многим представляется работой мечты, является попытка увидеть, как "искусственная гравитация" влияет на организм человека - участники должны будут делать все в лежачем положении, в том числе ходить в туалет, передает газета.

"Они будут находиться под круглосуточным наблюдением космических экспертов из НАСА и Европейского космического агентства, которые попытаются понять, как на космонавтов может повлиять долгое пребывание в космосе, при котором главную озабоченность вызывает мышечная атрофия", - говорится в статье.

Два десятка добровольцев должны будут провести 60 дней в постельном режиме в Кельне, и все участники должны говорить по-немецки. Участникам должно быть от 24 до 55 лет и они должны быть здоровы, указывает Daily Mail. Они будут лежать под небольшим уклоном, при этом их ступни будут приподняты над головой и телом, чтобы уменьшить скопление крови в конечностях тела. "Предполагаеся, что это имитирует эффекты пребывания в космосе и может привести к онемению и истощению мышц", - говорится в публикации.

"Проект, который проводят два космических агентства, предоставляет участникам достаточно развлечений и материалов для чтения в обмен на время, которые те проводят лежа. Также участникам рекомендуется использовать этот период для прохождения некоторых онлайн-курсов", - пишет Daily Mail.

"Использование искусственной гравитации может быть лучшим решением для защиты здоровья человека во время длительных полетов человека в дальний космос", - считает ведущий исследователь, доктор Эдвин Малдер из Института аэрокосмической медицины DLR.

Половина участников будет подвергаться процедурам, похожим на камеру "искусственной гравитации". Их будут вращаться в центрифуге со скоростью 30 оборотов в минуту, чтобы проверить, вернется ли кровь в конечности.

Чтобы принять участие в исследовании, необходимо освободить трехмесячный временной интервал, так как за 60 днями испытаний помледует двухнедельный период реабилитации, а предшествовать ему будет будет пятидневный инструктаж, сообщает британская газета.