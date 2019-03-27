Кандидаты олигархов

"Телевизионный комик будет участвовать в президентских выборах на Украине в качестве фаворита, а один олигарх финансирует сразу двух перспективных кандидатов", - отмечает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

При Петре Порошенко жизнь не стала лучше или хуже, считает художник Александр Ройтбурд, назначенный в прошлом году директором Одесского художественного музея. "Я могу ему возражать, критиковать его, потому что он это заслужил. Но мне, по крайней мере, больше не стыдно за этого президента", - говорит он. Ройтбурд симпатизирует президенту, как и многие другие в его окружении. "Украинская богема приспособилась к полулиберальному статусу-кво Порошенко, несмотря на затягивание реформ, бесконечный конфликт на Донбассе и увеличившиеся в восемь раз цены на газ", - пишет Шолль.

О комедианте Зеленском Ройтбурд невысокого мнения. За Зеленским стоит олигарх Игорь Коломойский. "Не в его интересах отдавать Украину в руки Путина, - рассуждает Ройтбурд. - Но я боюсь дилетантства Зеленского, того, что произойдет, когда Коломойский оставит его одного на решающих переговорах".

"Еще 20 лет назад, до выдвижения кандидатуры Зеленского, политологи сравнивали украинский парламентаризм с мыльной оперой, - отмечает Шолль. - Но в этой предвыборной борьбе, полной интриг, разоблачений, лживых клятв и слез, действительность, кажется, превосходит все телевизионные сериалы".

"Даже существовавший годами ничтожный общий знаменатель украинской политики больше не работает: единства нет ни среди пророссийских сил украинского востока, ни среди проевропейских сил запада. Так, пророссийский "Оппозиционный блок" выдвинул кандидатуру бывшего вице-премьера Александра Вилкула. Но свои кандидатуры выдвигали и его бывший коллега по фракции Юрий Бойко, также имеющий пророссийскую позицию, и молодой парламентарий и фанат Путина Евгений Мураев. Наиболее популярным, согласно опросам, является Бойко, набирающий 10% голосов. Но в начале марта Мураев снял свою кандидатуру не в пользу него, а в пользу Вилкула, у которого с его 1,5% еще меньше шансов, чем у Мураева с 2,5%", - говорится в статье.

"Эксперты предполагают, что это связано с раздором в роскошных кулуарах украинской политики. Говорят, что живущий в эмиграции в Вене мультимиллионер Дмитрий Фирташ финансирует Бойко, а Вилкула финансирует миллиардер Ринат Ахметов", - отмечает издание.

Тем не менее, продолжает Шолль, многих украинских наблюдателей радует всеобщая междоусобица. "В отличие от автократической России у наших избирателей есть реальный выбор между разными конкурентами", - говорит политолог Александр Солонтай.

"С одной стороны, эта предвыборная борьба создает впечатление вялой имитации, - пишет журналист. - В большинстве городов редко встретишь агитаторов, за исключением тучных женщин в коричневой спецодежде. Они должны агитировать за Порошенко, но занимаются болтовней. Порой кажется, будто некоторые руководители штабов уже сами прикарманили деньги, предназначенные для предвыборной кампании".

"С другой стороны, слышен гогот предвыборной борьбы. На плакатах в Киеве задирают подбородок потерпевшие неудачу губернаторы, рядовые депутаты и абсолютно неизвестные предприниматели. Из тщеславия, с расчетом на парламентские выборы в октябре или в качестве псевдооппозиционных кандидатов. И почти все обещают счастье и деньги", - говорится в статье.

Но все это меркнет в сравнении с перформансом Зеленского, отмечает Шолль. Комик не выступает перед избирателями, не дает пресс-конференций, а конкурентов охотнее берет на прицел с экрана телевизора или сцены. За этой полувиртуальной предвыборной кампанией стоит олигарх Игорь Коломойский, еще один миллиардер и человек власти. С 2016 года, когда президент позволил национализировать его "Приватбанк", Коломойский ведет междоусобную войну с Порошенко. Он, очевидно, идет на все: олигарх якобы финансирует и Юлию Тимошенко. "Неважно, победят ли кандидаты Коломойского или Порошенко, - говорит политолог Солонтай, - при новом президенте вряд ли что-то изменится в сфере олигархии и коррупции". "Статус-кво, кажется, закрепился намертво", - указывает Шолль.

Ройтбурд тоже не верит, что после выборов многое изменится. Украинцы, по его словам, просто не хотят реформ. "Народ не желает законных процедур, понятного общественного договора. Мы хотим коррупции и анархии, хотим бардак", - говорит он.

"В том, что касается искусства смеяться над собой, украинская демократия весьма лидирует уже сейчас", - констатирует издание.