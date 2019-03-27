Китайско-американское соперничество достигает высшей точки в Западной и Центральной Европе

"США не намерены предоставлять полную свободу для наступления "новых шелковых путей" китайцев в бывших европейских коммунистических странах", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Визит, который только что совершил президент Си Цзиньпин в Италию и Францию с 21 по 26 марта, продемонстрировал ускорение и навязывание китайской экспансии в последние годы и, в частности, метод, используемый для такого целевого сегмента, как Европа. Речь идет практически о всей Европе, но тактика варьируется в зависимости от регионов Старого Света, которыми интересуется Пекин. В этом США не ошиблись: они поняли, что Центральная Европа наиболее уязвима для наступления Китая. И в свою очередь, сосредоточили там свое контрнаступление", - отмечает автор статьи.

"В этой новой конфронтации между "двумя титанами" наиболее процветающие и политически сложившиеся государства Западной Европы берутся под контроль одно за другим. Присматривая за Брюсселем, Пекин и Вашингтон предпочитают двусторонние отношения с Берлином, Лондоном, Парижем, Римом, Гаагой или Стокгольмом. Страны бывшего советского блока и бывшая Югославия имеют больше общего, некоторые из них воспринимаются Пекином как привлекательные: они вступили в Евросоюз недавно и, следовательно, не так в нем укоренились. И их запоздалое экономическое развитие означает, что они сильно нуждаются в инфраструктуре в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций", - поясняет Кауфман.

"Благодаря формату "16 + 1", запущенному в 2012 году Пекином в Варшаве, Китай предоставляет этим бывшим коммунистическим странам, одиннадцать из которых являются членами ЕС ("+1" - Китай) режим благоприятствования; этот регион является одним из ключевых звеньев в его стратегии "новых шелковых путей". Открытие кредитных линий, закупки, железнодорожные проекты, рост торговли, увеличение числа визитов китайских чиновников: активность весьма интенсивна, даже если достижения не соответствуют обещаниям", - говорится в статье

"За два года у меня было шесть двусторонних переговоров с моим китайским коллегой", - сообщил в прошлом месяце на условиях анонимности премьер-министр одного небольшого балканского государства в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. "Этим еще не все сказано?"- передает журналистка.

"В 2015 году Польша запустила очередной переговорный формат восточных стран Евросоюза "Инициатива трех морей" (I3M), объединяющий двенадцать государств-членов ЕС от Балтики до Адриатики и Черного моря. Одиннадцать из этих стран также являются членами "16 + 1"; двенадцатое государство - Австрия", - сообщает Le Monde.

"Подозрение усилилось, когда в июле 2017 года Дональд Трамп, приехавший в Варшаву отстаивать свою концепцию европейской цивилизации, воспользовался случаем и благословил "Инициативу трех морей"; "Вот оно что!" - вздохнули в Брюсселе, где отныне стали усматривать в этом коридоре "Трех морей" от севера к югу дополнительный фактор для раскола Европы с использованием популистской волны", - указывает обозреватель.

"На самом деле, для администрации Трампа это был способ закрепиться в Центральной Европе, регионе, который сейчас считается стратегическим, поскольку каждый пытается отстоять там свои интересы: соседняя Россия, от которой большинство этих стран зависят в плане поставок газа, но особенно Китай, который теперь официально объявлен главным конкурентом США. Что касается Евросоюза, то с точки зрения презирающего его Вашингтона, в этих государствах-членах он не в счет, поскольку относится к ним с пренебрежением", - пишет Le Monde.

"Очень четко нам все объяснил бывший азиатский министр, по его словам, сотрудничество "с Китаем служит единству Европы", но он сразу же предупредил: "Если китайцы почувствуют, что Евросоюз слепо следует американской политике, тогда Китай будет заинтересован в разделении Европы", - резюмирует Кауфман.