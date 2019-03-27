Угроза уголовного преследования - новый страх российского бизнес-сообщества

"Для делового мира в России это стало суровым предупреждением. Спустя более месяца после того, как 14 февраля были арестованы западные руководители старейшего и наиболее авторитетного инвестиционного фонда в России Baring Vostok, в экономических кругах в Москве все еще царит растерянность. Молчание остальной части команды Baring Vostok и скрытность московской либеральной элиты много говорят о наличии закулисных маневров. Ведется некое урегулирование через различных посредников", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Не следует делать из этого предмет для нового противостояния между Москвой и Западом, с напряженностью и санкциями. Потому что Кремль Владимира Путина, с его аллергией на внешнее давление, может вообще все заморозить. А для нас это будет длительная тупиковая ситуация", - признается один приближенный фонда Baring Vostok.

"Когда коммерческий спор принимает уголовную окраску, это представляется почти привычным явлением в повседневной жизни российских предпринимателей. При отсутствии независимости полиции и судебной власти, один акционер может отправить другого в тюрьму, воспользовавшись вторжением уголовного права в экономические дела. Однако до сих пор при такого рода урегулировании счетов ни один западный предприниматель не был арестован", - отмечает журналист.

"С Майклом Калви, Филиппом Дельпалем и их российскими коллегами хорошо обращаются в их тюремных камерах. Но сам факт того, что они находятся в предварительном заключении, а не под домашним арестом, подтверждает вред чрезмерной наказуемости в предпринимательском праве России. Суды быстро выносят решения о превентивных арестах предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях", - пишет Les Echos.

"Важные фигуры московской либеральной элиты, от Германа Грефа, руководителя главного банка страны "Сбербанка", и до Кирилла Дмитриева, директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сразу выступили в защиту Baring Vostok. Прекрасное и редкое единодушие, - указывает Кенель. - Как иронизирует один наблюдатель за борьбой кланов в высших эшелонах власти: "Прекрасная первая победа силовиков: все либералы объединились против них".

"Если это случилось с Калви и Дельпалем, то так может произойти со многими. Это настораживает!" - опасается один руководитель европейского филиала. "Месседж самых жестких силовиков одерживает верх: Россия может добиться успеха без иностранцев, без диверсификации помимо нефти, без частных инвестиций", - сетует другой.

"В связи с предстоящими слушаниями дела в начале апреля адвокаты Майкла Калви и Филиппа Дельпаля в настоящее время действуют по обстановке, борясь с туманными уликами следователей. Но дело может быть решено вдали от суда. Между либералами и силовиками, между Baring Vostok и Артемом Аветисяном, где-то за кулисами и даже под эгидой центрального банка, ведется посредничество по урегулированию конфликта. В случае его провала ляжет тень на имидж России перед проведением в июне международного экономического форума в Санкт-Петербурге, называемого "российским Давосом", где присутствуют иностранные инвесторы, некоторые из них призывают бойкотировать его в поддержку Baring Vostok", - отмечает Les Echos.

"Владимир Путин еще не высказывался публично по этому вопросу, - отмечает Кенель. - Но в частной беседе президент, который не может или не хочет публично противоречить своим службам безопасности, сказал, что он верит в представленные ему доказательства против Baring Vostok. Зловещее признание. Коль скоро машина запущена, силовики редко дают задний ход".