Арктика - новый приоритет для скандинавских армий

"В течение восьми дней 10 тыс. человек участвовали в военных учениях "Северный ветер", проходивших в районе Ботнического залива на границе с Финляндией. В завершившихся в среду учениях были мобилизованы 3 тыс. шведов, но основную часть составлял крупный контингент финнов и норвежцев при поддержке британских коммандос и морских пехотинцев США", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Фредерик Фо.

"Эти учения шведской армии в зимних условиях являются крупнейшими в данном регионе с 1991 года", - рассказал шведский полковник Стефан Смедман. "Я пересек свою границу с 1500 солдатами, - добавил его финский коллега Яри Осмонен. - Такого не было со времен Второй мировой войны".

"Основная цель "Северного ветра" - проверить оперативную совместимость скандинавских армий и их боеготовность в условиях арктической зимы, которая в этом году была особенно снежной, - говорится в статье. "Перегруппировать целую бригаду в этих краях - непростая задача, - отмечает Роберт Фриск, аналитик Шведского агентства оборонных исследований (FOI). - Из-за климата, а также из-за больших расстояний, которые необходимо преодолеть при том, что дорог здесь гораздо меньше". По сценарию этих учений, Швеция и Финляндия мобилизуют свои войска после атаки с востока и сталкиваются с врагом, роль которого играют норвежцы. Стефан Смедман напоминает, что это "вымышленный сценарий, подчиняющийся нашему новому приоритету - защите страны. Это не агрессия со стороны русских", - уточняет он.

"Все же в мыслях всех военнослужащих, одетых в белые зимние камуфляжные костюмы, присутствует могущественный сосед, чьи границы находятся всего в 300 километрах. После войны между Россией и Грузией в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и вовлечения Москвы в украинский конфликт политическая атмосфера в регионе ухудшилась. Хотя Россия и не угрожает Скандинавии напрямую, местные органы власти не могут не видеть ее тень во многих "инцидентах" или "провокациях", о которых регулярно пишет пресса", - указывает автор статьи.

"В феврале российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки. В том же месяце предполагаемый шпион, работавший на Москву, был арестован в ресторане в Стокгольме. В течение нескольких недель норвежские власти также заявляли о глушении GPS-сигнала на их северной границе, что несет угрозу для военных и гражданских самолетов", - пишет Le Temps.

"Как объяснили министры обороны Норвегии и Швеции 19 марта в общем обращении, "ухудшение безопасности в нашем регионе заставило многие страны Северной Европы пересмотреть свою политику (...) и переориентироваться на оборону границ". Если Финляндия, у которой есть 1300 километров общей границы с Россией, никогда не теряла бдительность, а Норвегию защищает ее членство в НАТО, то на Швецию эта новая доктрина оказала наибольшее воздействие. Всеобщая воинская повинность, отмененная в конце эпохи холодной войны, была возобновлена в 2017 году. Королевство намерено удвоить количество своих военнослужащих, чтобы к 2035 году их численность составила 120 тыс. человек. Оборонный бюджет также пересматривается в сторону повышения", - указывает Фо.

"По мнению Роберта Фриска, арктические военные учения знаменуют собой еще один шаг в подготовке шведских и скандинавских вооруженных сил. "Благодаря глобальному потеплению, открытию новых морских путей, доступу к новым полезным ископаемым и энергетическим ресурсам, Арктика стала приоритетным направлением, - заключает Роберт Фриск. - Для шведской армии это регион стратегического значения, и необходимо удостовериться в том, что мы способны защитить его, как и остальную часть страны".