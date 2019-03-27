Лучшее время для бронирования авиабилетов

Исследование, проведенное туристической компанией Expedia Group и Корпорацией взаиморасчетов и отчетности авиакомпаний (Airlines Reporting Corporation, ARC) показало, когда можно забронировать авиабилеты по наиболее выгодной цене и в какой день лучше начинать свое путешествие. О новом исследовании сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Бронирование билетов в последнюю минуту по-прежнему кажется многим путешественникам синонимом лучшей цены, но это давно не так, - указывает автор статьи. - Исследование подтвердило, что больше всего денег экономит тот, кто бронирует перелет заблаговременно. Как правило, билеты по наилучшей цене получает тот, кто бронирует их как минимум за три недели до вылета".

"Хорошая новость для всех, кто спокойно любит планировать свой отпуск, уделив этому время на выходных: воскресенье - лучший день для бронирования авиабилетов. Согласно исследованию ARC, цены на билеты эконом- и бизнес-класса ниже при бронировании в субботу или воскресенье", - говорится в статье.

"При бронировании авиабилетов в воскресенье цена в среднем на 20% ниже обычной, - отмечает издание. - В четверг и пятницу бронировать билеты не стоит, так как в эти дни тарифы наиболее высоки".

"Что касается самого путешествия, то здесь четверг и пятница, наоборот, оптимальны для начала поездки. Путешественники могут сэкономить до 10% на бронировании авиабилетов, если выберут для начала путешествия четверг или пятницу". При этом воскресенье - не лучший день для вылета: согласно исследованию, наиболее дорогими являются средние цены на билеты с вылетом в воскресенье.

В исследовании были также проанализированы цены более чем 890 тыс. отелей. Выяснилось, что наиболее выгодно бронировать отели в пятницу, в то время как в воскресенье цены на отели оказались наиболее высокими.

"В новом исследовании ARC также был сделан еще один интересный вывод: свое пребывание в отеле в течение рабочей недели можно спокойно продлевать до субботы. Если добавить к сроку пребывания субботу, можно сэкономить около 25% общей стоимости. Это касается популярных бизнес-направлений, в которых особым спросом пользуются будни", - сообщает Tages-Anzeiger.