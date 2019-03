27 марта 2019 г. Роджер Бойес | The Times НАТО следует поблагодарить свою счастливую звезду за Путина "Спасибо, Господи, за Владимира Путина! Нет, это не обычные хвалы, возносимые Господу главой Русской Православной церкви и другом кремлевского лидера Патриархом Кириллом. Это также и секретное заклинание высшего руководства НАТО. На следующей неделе альянсу исполняется 70 лет, и если бы не военные злоключения Путина, не его обиды и беспокойства, альянс вполне мог бы к настоящему моменту развалиться. Подумайте вот о чем: сейчас только один из десяти немцев считает Дональда Трампа надежным союзником. Как бы абсурдно это не звучало, некоторые считают его непредсказуемость самой большой угрозой миру во всем мире. Неудивительно, что празднование дня рождения в Брюсселе предполагается сдержанным", - пишет обозреватель The Times Роджер Бойес. "Тем не менее, именно ершистый арсенал и воинственность Путина скрепляют НАТО. Атака России на Грузию в 2008 году, территориальный захват Крыма, постоянная дестабилизация восточной Украины, захват украинских судов в Азовском море: все это говорит о том, что европейские пограничные районы уязвимы для режима, намеревающегося использовать свое военное влияние для отвлечения внимания от внутренних проблем. Железный занавес, возможно, пал, но гибридные воины России бросают вызов государствам-членам НАТО с помощью кибератак и запугивания тех, кто не входит в НАТО, но осмеливается смотреть на Запад. У альянса НАТО, однажды объявленного Трампом устаревшим, снова есть миссия", - полагает автор. "Альянсы определяются их готовностью защищать свои границы. Вот почему можно проверить температуру НАТО по состоянию самого странного члена альянса, Турции, и его наиболее беспокойного европейского соседа, Украины. Обе страны проводят выборы в эти выходные, и Путин будет фактором и на тех, и на других", - говорится в статье. "Вашингтонский аналитический центр проанализировал 63 военных альянса за последние 500 лет, и их средняя продолжительность существования составляла 15 лет: семь десятилетий НАТО выделяются своей долговечностью", - отмечает автор публикации. По его мнению, "ни один из трех ведущих кандидатов на президентских выборах в Украине в это воскресенье не видит никаких преимуществ в содействии более глубокому сотрудничеству с Москвой. (...) Будет ли следующий президент реформатором или популистом, направление ясно: на Запад". "Что касается Турции, то ее муниципальные выборы (... ) омрачены последним маневром Эрдогана для привлечения голосов избирателей, который дает возможность сблизиться с Путиным: предложением сотням тысяч потенциальных российских туристов о въезде без паспортов. К очевидной ярости НАТО, Эрдоган также намерен закупить российские ракеты ПВО S-400", - напоминает Бойес. "И все же западный альянс не так зол, как это представляется, в связи с, казалось бы провокационной покупкой. Турция сумела выторговать себе привилегированное положение, ибо ее расположение позволяет НАТО распространять влияние на Ближний Восток. Это дало ей своего рода лицензию. Если Эрдоган сможет найти способ управлять северной Сирией вместе с Путиным, Организация Североатлантического договора будет вполне счастлива. Лучше некоторая доля в восстановленной Сирии, чем прямая сдача Путину, который, если его не остановить, сможет превратить свое государство-клиент в крупную военную базу. Отвернется ли Эрдоган от НАТО и примет ли Путина в долгосрочной перспективе? История русско-турецких войн подсказывает, что нет". "Есть турецкая поговорка: одно бедствие лучше тысячи советов. Обхаживание Путина Эрдоганом может закончиться только плохо, - полагает Бойес, - и НАТО станет только сильнее от этого. Однако присутствие Путина как злого духа-диббука не будет вечно помогать НАТО выходить из экзистенциального кризиса. В конечном счете, выживание и доверие к НАТО будут зависеть от компромисса между Америкой и Европой". "Европейцы должны будут признать, что главная проблема безопасности Америки - это рост Китая, а не закат России, (...) а США должны быть убеждены в том, что и в их национальных интересах оставаться на якоре в Европе даже после перемен в Кремле", - пишет Бойес. "Если бы Европа инвестировала гораздо больше в свою оборонную инфраструктуру, ее аргументы были бы более весомыми, - уверен обозреватель.- Если мы сможем это сделать, то, возможно - лишь возможно - НАТО проживет дольше, чем Советский Союз (1917 - 1990), по которому так скорбит Путин". Источник: The Times