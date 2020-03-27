В китайском Ухане пленники коронавируса не решаются снова выйти на улицу

"(...) Заточенные жители Уханя наконец-то узнали дату своего освобождения. Во вторник местные власти объявили о том, что 8 апреля 11 млн жителей эпицентра эпидемии коронавируса вновь обретут свободу передвижения после более чем двух месяцев карантина. По состоянию на среду "здоровые" жители провинции Хубэй получили возможность снова передвигаться при условии, что они представят "зеленую" цифровую медицинскую справку на своем смартфоне. Речь идет о постепенном снятии блокады с центрального региона Китая, в результате которой 56 млн человек с конца января были отрезаны от мира", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) Однако сидящие взаперти жители Уханя не прыгают от радости при объявлении о постепенном ослаблении тисков, сжимавших их жизнь в течение нескольких недель. Они склонны проявлять осторожность, что видно по свидетельствам, собранным по телефону, а невидимая угроза COVID-19 остается в сознании людей на фоне сомнений в официальной статистике, заявляющей о приостановке эпидемии", - отмечает автор статьи.

"(...) 19-летняя студентка рассказывает, что с начала недели жители ее дома получили право прогуливаться по небольшому парку, асположенному рядом с многоквартирными домами. До этого времени они могли лишь спускаться в вестибюль только для того, чтобы забрать доставленную еду, так как из-за строгого карантина, установленного в середине февраля, им запрещалось даже выходить за продуктами", - говорится в статье.

"(...) Профессиональный рекламист 28-летний Чен Юнь не торопится воспользоваться возможностью пройтись под весенним солнцем, несмотря на смягчение мер. "Я не выходил почти 60 дней. Я, как и многие люди, хочу беззаботно гулять, когда ситуация станет более стабильной". И добавляет: "На данный момент большинство людей остаются дома".

"Многие опасаются возврата эпидемии несмотря на официальную статистику, указывающую на резкое сокращение числа новых "локальных" случаев заражения за последние недели. Теперь опасения по поводу второй эпидемической волны вызывает наплыв путешественников из других глобальных центров пандемии", - указывает журналист.

"(...) Несмотря на обнадеживающие официальные данные, в Ухане жители все еще опасаются, что вирус продолжит распространяться в их городе, ставшем эпицентром кризиса. "Распространение эпидемии внутри страны было заблокировано, но риск спорадических случаев и региональных вспышек сохраняется", - таково заключение состоявшегося в понедельник кризисного совещания под председательством премьер-министра Ли Кэцяна. Стремясь успокоить скептически настроенное население, центральное правительство призвало местные власти "не скрывать правду" о количестве случаев заражения коронавирусом. Для местных чиновников, которым при этом рекомендуется стимулировать восстановление экономики, зачастую создается шизофреническая ситуация", - пишет Le Figaro.

"Существуют и другие признаки, подпитывающие гипотезы о том, что число зараженных людей значительно выше, чем это обнаруживают цифры. Согласно конфиденциальному исследованию китайских властей, раскрытому гонконгской газетой South China Morning Post, почти треть инфицированных людей не проявляют никаких симптомов, но остаются заразными. В конце февраля у более 43 тыс. человек с положительным результатом теста болезнь проходила в бессимптомной форме, и они не были включены в число тех 80 тыс. заболевших, о которых заявляли в то время. Такие оценки подтверждаются статистикой Южной Кореи, которая провела широкомасштабное тестирование и выявила более 20% бессимптомных больных. По мнению некоторых исследователей, подобные оценки питают призрак "скрытой" эпидемии, разносимой больными, которые не знают об этом и могут оставаться заразными в течение 20 дней", - резюмирует Себастьян Фалетти.