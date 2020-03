27 марта 2020 г. Бьяджо Симонетта | The Telegraph Итальянская мафия увеличит доходы на фоне коронавирусной пандемии, утверждают эксперты "Доходы итальянской мафии увеличатся на фоне пандемии коронавируса в стране, поскольку боссы-мафиози используют новые возможности для бизнеса и адаптируют свои сети по распространению наркотиков", - пишет британская газета The Telegraph. (...) "С пандемией сектора рынка, которые контролируют итальянские мафиозные организации, расширяются, - сообщил The Telegraph Роберто Савиано, автор бестселлера "Гоморра", в котором подробно описывается деятельность неаполитанской преступной группировки "Каморра". - Мафия утроит свою прибыль от всего этого, потому что сектора, в которые они инвестировали, и которые они теперь контролируют во многих областях, расширяются". "Предполагается, что мафиозные группы продают в "даркнете" медицинские маски, которые изначально предназначались для больниц, а также оказывают влияние на поставку продуктов. Их оборот оценивается в 120 млрд евро в год", - говорится в статье. "До того, как в начале марта были введены меры по блокировке, наркодилеры, связанные с мафией, могли продавать свои старые запасы по высоким ценам, и мафия готовится к кокаиновому буму, когда люди выйдут с карантина. "Когда начался кризис, они могли продавать все виды наркотиков, даже свои старые запасы, по ценам, превышающим средние, так как люди делали запасы, - говорит Савиано. - Марихуана и героин являются наиболее потребляемыми наркотиками во времена коллективной тревожности. Однако после окончания кризиса более востребованным станет кокаин". "Отсутствие проверок в портах во время пандемии означает, что кокаин можно будет ввезти легче. Перевозка кокаина будет на самом высоком уровне за всю историю", - подчеркивает он. "Наркоторговцы, связанные с мафией, уже уклоняются от жестких ограничений на передвижения, введенные для итальянцев, выдавая себя за разносчиков пиццы, говорит Никола Граттери, национальный прокурор по борьбе с мафией. "Розничная торговля кокаином замедлилась, потому что города находятся на карантине, но теперь торговцы наркотиками в итальянских городах переодеваются в доставщиков еды и привозят наркотики на дом", - говорит он. Также предрекают волну связанного с мафией вымогательского рэкета вследствие финансовой катастрофы, вызванной вирусом. "(...) Закрытие ресторанов, отелей и пиццерий будет иметь разрушительные последствия, - отмечает Граттери. - Если деньги не поступят от государства в ближайшее время, многие потерпят неудачу. И чтобы не прогореть, владельцы бизнеса могут обратиться к криминальным организациям, которые используют деньги от продажи кокаина для выдачи кредитов и ростовщичества". "После финансового кризиса 2008 года итальянские преступные организации проявили себя, используя свои огромные запасы капитала для выкупа и "спасения" компаний, которые шли ко дну. Многие предсказывают, что то же самое произойдет, когда пандемия закончится", - говорится в публикации. Никола Морра, сенатор и председатель парламентской комиссии по борьбе с мафией, заявил The Telegraph: "Мафия обязательно предложит кредит и капитал предпринимателям, борющимся с пандемией. Так было и во время финансового кризиса 2008 года. Италии придется иметь дело с преступными организациями, и как правительство мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этим". Источник: The Telegraph