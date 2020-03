27 марта 2020 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post Число случаев коронавируса в России растет, но Русская Православная Церковь придерживается традиций, таких как целование икон "В начале этого месяца в Казанском соборе в Санкт-Петербурге выстроились в очередь сотни людей, стоявших друг к другу гораздо ближе, чем советуют любые рекомендации по социальному дистанцированию, чтобы приложиться к ковчегу, где, как считают верующие, хранятся мощи Иоанна Крестителя. Один за другим они прижимались к ковчегу лбом и целовали его. Затем доброволец протирал его тканью", - пишет The Washington Post. "Несмотря на то, что места молитвы по всему миру закрылись или переключились на онлайн-службы в ситуации пандемии коронавируса, некоторые представители Русской Православной Церкви настаивали на том, что они не прекратят личные богослужения и не будут пытаться приостановить такие традиции, как целование икон. За такой позицией в России последовали некоторые другие православные священники в Греции, Болгарии и других православных церквях. Но Россия, самая большая среди различных православных церквей, имеет особое влияние, особенно в православных церквях в Восточной Европе и бывших советских республиках",- говорится в статье. "Российское правительство, приступив к закрытиям в других секторах, до сих пор в значительной степени не трогало церковь, даже несмотря на то, что число случаев коронавируса в России растет. (...) Санкт-Петербург - единственный город, который запретил посещение церквей на следующей неделе, объявленной общенациональным оплачиваемым отпуском, который, как надеются чиновники, приведет к тому, что граждане останутся дома", - пишет газета. Московский Патриархат на прошлой неделе принял принципы превентивных мер (...). Практика целования креста в конце литургии теперь запрещена, но целовать иконы все же разрешено, но они должны дезинфицироваться после каждого человека. (...) "В некоторых местах распространения коронавируса религиозные объединения сыграли центральную роль. Ныне закрытая мессианская церковь в Южной Корее внесла вклад в разжигание эпидемии в этой стране в прошлом месяце. Синагога в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, стала эпицентром вспышки в начале этого месяца после того, как тест раввина конгрегации на коронавирус оказался положительным (...), - пишет издание - Однако (...) католические церкви в Риме были закрыты в течение последних двух недель. Иран отменил пятничные молитвы в этом месяце. Саудовская Аравия запретила гражданам и другим людям совершать паломничество в Мекку. Всем синагогам в Израиле в среду было приказано закрыться". Мэр Москвы Сергей Собянин (...) не приказал закрыть церкви, а написал на своем сайте: "Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов". "Но разговоры о том, что правительство может распорядиться закрыть церкви даже временно, могут быть щекотливой темой, что обусловлено историей Православной Церкви в официально атеистическом Советском Союзе и даже до этого. "При большевиках, когда условия были совершенно иными, а власти выступали против церкви и решили искоренить христианство с улиц России, все же причастия проводились всякий раз, когда это было возможно", - сказал иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии примерно в 200 милях к северо-востоку от Москвы. (...) Издание напоминает, что митрополит Иларион из Московского патриархата заявил телеканалу "Россия-24", что "никакие вирусы и болезни не могут передаваться через причастие". (...) По словам Макария, он не отговаривал верующих от целования икон, но он добавил, что церковь "не может поставить полицейского рядом с каждым прихожанином. Он не заметил каких-либо усилий по социальному дистанцированию на службах. "Наши русские люди менее осторожны, чем им следовало бы быть", - сказал он. В написании статьи приняла участие Светлана Иванова Источник: The Washington Post