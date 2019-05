27 мая 2019 г. Бен Холл | Financial Times Выборы создали более фрагментированный европейский законодательный орган "Крайне правые и националистические партии Европы добились значительных успехов на выборах в Европейский парламент в минувшие выходные. Но вряд ли это можно назвать тем рывком, который обещали некоторые из их сторонников или которого опасались их противники. Проевропейский центр сохранил свои позиции, только на этот раз сюда проложили себе путь зеленые и либералы", - пишет обозреватель Financial Times Бен Холл. "Выборы создали более разнообразный и фрагментированный законодательный орган, - полагает автор публикации. - Левоцентристы и правоцентристы впервые за 40 лет потеряли свое объединенное большинство. Это неизбежно даст менее крупным больше рычагов воздействия, и последствия могут быть ощутимыми в сфере экологических норм, либерализации торговли и технического регулирования. Но это не станет революцией". "(...) По большинству вопросов парламент уже работает с помощью непостоянных коалиций. Теперь задачей проевропейских партий будет самоорганизоваться и сотрудничать дисциплинированным образом. Первой проверкой станет то, смогут ли они объединиться в поддержку одного кандидата в президенты Еврокомиссии. (...) А националистическим силам Европы по определению будет еще сложнее создать единый фронт, - пишет Холл. - Скандал, который привел к падению крайне правого лидера Австрии на прошлой неделе, выявил глубокие разногласия между националистическими силами по поводу связей с Россией. Они также разделились по вопросу о фискальной политике, экономике свободного рынка и того, что именно ЕС должен делать в отношении миграции". "Вместе правые евроскептики имеют около 23% мест в парламенте. Произошло несколько заметных прорывов", - пишет автор, указывая на успех в Италии правой "Лиги" Маттео Сальвини, получившей 30% голосов ; на то, как во Франции Марин Лен Пенн "выиграла свой повторный матч с Эммануэлем Макроном" - она "перевернула страницу своего плачевного участия во втором туре президентских выборов" и "нанесла личный удар президенту", для которого, "впрочем, это вряд ли будет катастрофой, учитывая брешь, которую президенту всего шесть месяцев назад нанесли протестующие желтые жилеты"; на победу в Великобритании новой Fартии Brexit Найджела Фаража, которая сокрушила консерваторов. "Один из уроков выборов, на которых явка стала самой высокой за последние 20 лет, заключается в том, что проевропейские избиратели оказались готовы сменить партии, чтобы их голос был услышан, - резюмирует Холл. - В Германии и Франции вызвали резонанс зеленые. А в Великобритании суммарная доля голосов проевропейских партий значительно опередила жестких сторонников брекзита. Европейская политика находится в смятении, но не все движется в пользу националистов. Источник: Financial Times