Какие изменения для Евросоюза связаны с этими выборами в Европарламент?

"Речь идет не о цунами. Но суверенистско-националистическая волна явно подтвердилась на выборах в Европарламент, особенно в отношении трех главных лидеров по неоднократным нападкам на Евросоюз, направленным против мигрантов и в пользу протекционистского отступления: это итальянец Маттео Сальвини (более 30% голосов за "Лигу Севера"), француженка Марин Ле Пен (23,5% за "Национальное объединение", что укрепляет его статус первой партии страны) и венгр Виктор Орбан (56% голосов). В добавление к этому уравнению - результат бульдозера партии Brexit Найджела Фаража в Великобритании (31,6%), хотя члены Европарламента из этой группы, как ожидается, покинут Страсбургский парламент после выхода Великобритании из ЕС", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Каковы последствия? Конечно, это будет зависеть от способности этих партий - которые полны решимости лишить Брюссель всех его полномочий, чтобы репатриировать их на национальном уровне - действовать сообща в Европейском парламенте в единой группе, которая может объединить 120 депутатов и, таким образом, стать третьим политическим образованием в Европарламенте. Если это произойдет, то их способность к созданию помех и блокировкам станет реальной, особенно с учетом того, что многие депутаты от правых уже исполнили один или два мандата и освоили процедуры данного сообщества. Реальность ясна: треть депутатов нового Европейского парламента больше не хочет существующего ЕС. Они хотят навязать ему лечение исхуданием. Для сторонников "европейского суверенитета" в плане глобализации битва будет тяжелой", - указывает автор статьи.

"Европейская молодежь видит будущее в движении зеленых. Во всех крупных странах экологические движения собирают большую часть голосов молодых избирателей, убежденных в том, что больше нельзя ждать и надо бороться против глобального потепления, о чем они снова и снова повторяют во время своих маршей протеста", - отмечает Le Temps.

"Перед лицом суверенистских и националистических партий политические силы, способствующие интеграции сообщества, оказываются на высоте, несомненно, благодаря сильной мобилизации избирателей (50,5%, рекорд с 1994 года). Евросоюз осажден, подвергнут критике, но он оказывает сопротивление", - считает Верли.

"Британцы, отдав более 30% голосов партии Brexit Найджела Фаража, показали, что они не хотят продолжать откладывать, - говорится в статье. - Трудность, связанная с предстоящим уходом Терезы Мэй, об отставке которой будет официально объявлена 7 июня, ставит вопрос о сроках: ЕС устал от сериала о "Брекзите", который должен закончиться не позднее 31 октября".

"Европа будет заинтересована в сотрудничестве со Швейцарией (и наоборот)", - предполагает журналист.

"Европа нуждается в новых лидерах, - уверен Верли. - Это еще один месседж, и он ясен: институты Евросоюза должны возглавляться мужчинами и женщинами, способными как воплощать проевропейские перемены (напор зеленых, подъем центристов, требование компромисса для нахождения кратковременных альянсов), так и противостоять нападкам суверенистов".