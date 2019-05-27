О чем нам говорит мода на рваные джинсы?

"Мода устроена так, что она быстро навязывается и становится диктаторской для тех, кто думает, будто с ее помощью он больше индивидуализируется, в то время как на самом деле происходит обратное. Дизайнеры каждый год назначают цвет, который станет символом года, играют с длиной или шириной юбок, в этом состоит их работа. Но продырявливать одежду - это уж точно противоречит их естественному призванию. Вот почему мода на denimdestroy, ставшая культовой, посылает особый месседж, который многое говорит о нашем обществе", - считает обозреватель швейцарской газеты Le Temps Мари-Элен Миотон.

"Подчеркнуто носить одежду бедного человека именно потому, что ты богат, и вкладывать деньги в поврежденный товар - это социальная непристойность, граничащая с цинизмом. Конечно, молодые люди не думают об этом, они только следуют моде, и мы были бы неправы, обвиняя их", - считает журналистка.

"Что нам показывает такая мода, если не общество изобилия, которое переряжается в то, чем оно не является, с претензией на отвержение того, чем оно является на самом деле? Мы богаты, и поэтому мы маскируемся под бедных, приобретая уже состаренную одежду. Мы честны, и поэтому мы уподобляем себя американским бандитам. Мы живем в обществе, помешанном на гигиене, и поэтому мы носим гранж, что означает грязный. Таким образом, молодые люди думают, что они революционеры или, по крайней мере, бунтари, но это никого не обманывает, поскольку одежда не способна сделать из тебя монаха", - рассуждает автор статьи.

"Кроме того, подобная тенденция является противоположностью большой экологической озабоченности, которая охватила наше общество как молодых, так и пожилых, и которая затрагивает политиков, предпринимателей, банкиров, дистрибьюторов и производителей... Согласитесь, нет ничего более противостоящего концепции устойчивости, нежели брюки, которые повреждены перед продажей ради того, чтобы стоить еще дороже! Нарочно продырявливать целую ткань - это истинная непристойность по отношению к окружающей среде", - пишет Le Temps.

"На самом деле, раз мода сбивается с пути, то это оттого, что сбивается с пути общество, приобретая психотическое стремление извратить реальность, отрицать то, что его образует, его убеждения, его прошлое и, следовательно, его будущее. Этот отказ принимать себя свидетельствует о плохом самочувствии, отрицании любви к самому себе, что характерно для депрессивного состояния, порой склонного к саморазрушению", - комментирует обозреватель.

"Когда действия будут приведены в соответствие со словами, тогда на джинсах снова появятся естественные дырки от износа!" - резюмирует Миотон.