Украина выиграла дело против России, но это принесет ей не много пользы

"Россия проиграла Украине дело в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - В деле о конфронтации, произошедшей между российскими пограничниками и украинскими военным кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года, судьи (...) приняли решение явно в пользу Украины".

Суд обязал Россию немедленно освободить 24 арестованных моряка, а также три задержанных украинских судна, передает журналист Маркус Акерет.

"Это решение по сути лишает Москву, которая постоянно бахвалится тем, что действует в соответствии с международным правом, свободы действий: она обязана исполнить решение. Однако пока это вряд ли произойдет, - отмечает автор статьи. - Загвоздка кроется в вопросе о том, уполномочен ли вообще гамбургский суд на рассмотрение данного дела. Российское правительство это категорически отрицает и не принимало участия в слушаниях".

"В то время как Украина говорит о нарушении морского права, Россия использует существенную оговорку, которую она внесла при ратификации Конвенции ООН по морскому праву: конфронтация в Черном море имела, по ее словам, военный характер. Согласно разделу 1б главы 298 Конвенции, обязательные процедуры, преимущественно связанные с военными действиями, не попадают под ее действие".

Из этого складывается парадоксальная ситуация, пишет Акерет. "Сразу же после крайне серьезного инцидента Украина говорила о военной конфронтации и ввела военное положение. Она также требовала освободить задержанных моряков, называя их военнопленными. Москва, в свою очередь, с самого начала это отрицала и указывала на то, что они были арестованы не во время военных действий, а при нарушении границы. В Гамбурге обе стороны приводили точно обратные аргументы", - отмечает издание.

"Правда, это ничего не меняет в том факте, что Россия, в одностороннем порядке меняющая правила игры в использовании Керченского пролива, ограничивает для Украины беспрепятственный доступ к Азовскому морю и важным для ее торговли портам Бердянск и Мариуполь. (...) Представляется, что это часть военно-политического давления на Украину", - заключает Neue Zürcher Zeitung.