27 мая 2019 г. Кристоф Б. Шульц | Welt am Sonntag Помощь НАТО в борьбе против российских кибератак на выборах в Европарламент Россия "целенаправленно вмешивается в наши демократии", заявил в разговоре с немецким изданием Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "НАТО и ЕС обмениваются информацией о вредоносном программном обеспечении и кибератаках в режиме реального времени, также предпринимаются совместные усилия для предотвращения дезинформационных кампаний в сети", - рассказал Столтенберг о сотрудничестве НАТО и ЕС во время выборов в Европарламент. "В настоящее время интернет является для НАТО одним из важнейших пространств ведения войны. Поэтому в последние годы были расширены возможности альянса в области кибертехнологий", - подчеркивает журналист Кристоф Б.Шульц. Говоря об обороноспособности альянса, глава НАТО отметил: "Нам нужны самолеты, способные летать, корабли, способные плавать, и танки, способные двигаться. Боеготовность наших вооруженных сил необходимо улучшить". "Отношения с Россией по-прежнему остаются важным вопросом для НАТО, - указывает издание. - Двойной подход, заключающийся в ведении диалога с Москвой и ее сдерживании, уже несколько лет находится в тупике. Переговоры не продвигаются. Путин тем временем все чаще применяет ядерную угрозу как часть своей стратегии. Дальность полета новых российских ракет SSC-8, способных нести ядерный заряд, составляет до 2,5 тыс. км, и они вопиющим образом нарушают условия договора о РСМД". "Я настоятельно призываю Москву незамедлительно уничтожить крылатые ракеты SSC-8 и таким образом выполнить ДРСМД", - заявил Столтенберг. "Российское ракетно-ядерное оружие средней дальности может поразить европейские города и значительно ограничить дееспособность НАТО, в то время как будет подорвана оборона находящихся под угрозой союзников на востоке и юге, - пишет Die Welt. - В конце июня министры обороны альянса намерены обсудить новую угрозу". "НАТО не собирается размещать в Европе новое ядерное оружие", - подчеркнул Столтенберг. Источник: Welt am Sonntag