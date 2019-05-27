Слишком красивые, чтобы быть настоящими

"Накачать губы во время обеденного перерыва, вставить имплантаты для более округлой формы головы: эстетические операции пользуются большой популярностью в Южной Корее, в том числе и среди мужчин. Так они надеются добиться успеха в работе - и у женщин", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

29-летний Парк Джэ Хун уже делал операции на веках и носу, повествует журналистка Катарина Граса Петерс. Теперь он хочет изменить свой подбородок и уголки губ, которые должны быть приподняты - он хочет выглядеть дружелюбным. Парк хотел бы, чтобы у него была красивая подруга, говорит он. "Возможно, так у меня будет больше шансов", - передает издание слова мужчины.

"Давление, обязывающее выглядеть хорошо, в Южной Корее огромно, - отмечает Петерс. - Здесь осуществляется наибольшее количество эстетических вмешательств, включающих как операции, так и инъекции, например, уколы ботокса. Преимущественно в городах улучшение собственной внешности считается нормальным явлением. Особой популярностью пользуются Petit Seonghyeong, небольшие вмешательства с использованием ботокса или филлеров для придания формы лицу".

"Корейцы ходят в косметологические клиники и для того, чтобы повысить свои шансы на собеседовании - настолько важна привлекательность даже на рынке труда", - отмечает издание. В Сеуле некоторые клиники предлагают увеличить губы во время обеденного перерыва: 30 минут подготовки, 10 минут на инъекции - и готово.

"В Южной Корее врачебной практикой занимаются 2330 пластических хирургов, ни в одной другой стране на каждого жителя не приходится больше специалистов этого профиля. В приложениях, например, в Gangnam Unnie, пользователи могут заранее загрузить свои фотографии и получить онлайн-консультацию клиник", - говорится в статье.

"Улучшить внешность в Южной Корее хотят не только местные, - пишет Петерс. - Уже в столичном аэропорту одна из стоек приветствует так называемых медицинских туристов со всего мира, большинство из которых прилетают из Китая. В сравнении с предыдущим годом количество иностранцев, приезжающих в Южную Корею для проведения операции или эстетической процедуры, увеличилось в 2018 году на 37%. Некоторые пакетные предложения включают трансфер от аэропорта, а в дополнение к медицинской процедуре предлагается туристическая экскурсия".

"Большинство операций в Южной Корее проводятся на носу и глазах - для создания двойного века. Все большей популярностью пользуется и рискованная операция на подбородке. Но совершенству зачастую нет предела. Новый тренд - формирование округлой формы головы с помощью имплантатов для того, чтобы хорошо выглядеть в профиль".

Корейский идеал красоты поддерживается в первую очередь молодыми знаменитостями с их изящными - зачастую благодаря операции - чертами лица, фарфоровой кожей и блестящими волосами.

"Феминистки уже давно решительно обличают идеалы красоты - они, по их словам, являются частью культуры, ориентированной на мужские потребности, превращающей женщин в объекты и транслирующей нереалистичные образы тела", - отмечает издание.

80% клиентов косметологических клиник - женщины, однако и мужчины все чаще попадают в водоворот индустрии красоты. 33-летний Парк Тэ Ха четыре года назад начал делать себе инъекции ботокса. С тех пор он повторял эту процедуру пять раз. Также 20 раз он проходил лазерные процедуры для лица, 4 раза делал инъекции в подбородок, а также ультразвуковой лифтинг лица, повествует издание.

59-летняя домохозяйка Ким Мён Хе, собирающаяся сделать себе инъекции ботокса, говорит, что хочет наслаждаться выходом на пенсию, что для нее означает найти для себя новые хобби и инвестировать в собственную внешность. Ее младшая дочь сделала операцию на веках, когда ей было немногим больше 20 лет. "Чем раньше сделаешь операцию, тем лучше, - говорит Ким. - Ведь тогда дольше проживешь с новым лицом".