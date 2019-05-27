НАТО принимает новую военную стратегию

"Впервые за несколько десятилетий НАТО собирается представить новую военную стратегию. "На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для альянса", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с изданием Welt am Sonntag.

"С 2014 года сложилась "новая обстановка в сфере безопасности" и появились новые вызовы на востоке и на юге, обосновал этот шаг глава НАТО. Кроме того, Россия, по его словам, все более интенсивно использует против Запада "ядерную угрозу". "Речь идет о том, чтобы быть в полной мере обороноспособными в будущем и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций", - пояснил Столтенберг.

В 2014 году все страны НАТО договорились об увеличении своих оборонных расходов до 2% ВВП. "Это не придуманная цифра, она отражает потребность в военном потенциале. И речь также не идет о том, чтобы успокоить президента США Трампа", - отметил глава НАТО. По его словам, речь скорее идет о том, "что в сложные времена мы должны значительно улучшить наш военный потенциал", - передает Die Welt.