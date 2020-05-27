Хоронили и выкапывали десять раз: странные скитания тела Гитлера

"После самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года начались долгие скитания его останков, которые закончились лишь 25 лет спустя. Их хоронили и выкапывали десять раз", - пишет немецкий журнал Focus.

"Частью великих планов Адольфа Гитлера на будущее после его собственной кончины было и представление о том, что произойдет с его останками. А так как скромность не была достоинством фюрера, план у него был большой: 355 метров в высоту и 1500 метров в длину должен был быть зал, в котором он хотел обрести последний покой. Этот гигантский монумент должен был быть построен в Линце, городе, где Гитлер провел свою юность. В центре склепа фюрера должен был стоять золотой гроб - потомки должны были помнить о величии Гитлера", - повествует журналист Армин Фурер.

"Но вместо золотого гроба его обугленные останки десятилетиями лежали в ящике от боеприпасов", - отмечает издание.

Впрочем, до того, как долгое посмертное путешествие Гитлера завершилось, суждено было пройти 25 лет. В этом путешествии было десять "остановок", когда останки Гитлера хоронили, а затем снова откапывали. Эти остановки описал в своей книге "Гитлер.Путеводитель" историк Харальд Санднер.

Остановка первая, первое захоронение:

"В жилой комнате в бункере под берлинской рейхсканцелярией Гитлер вместе со своей женой Евой, урожденной Браун, ставшей его законной супругой лишь несколько часов назад, совершил самоубийство. Гитлер выстрелил себе из пистолета в голову, Ева отравилась. В 15:50 камердинер Гитлера Хайнц Линге, криминальдиректор Петер Хегль, гауптштурмфюрер СС Линдлофф и оберштурмфюрер Ханс Райзер вынести их наверх в сад рейхсканцелярии", - пишет издание.

"Наверху оба тела около входа - как распорядился сам Гитлер - были облиты бензином и подожжены. Они горели с 16 часов до 18:20. По словам роттенфюрера СС Германна Карнау, тела "двигались вверх и вниз".

"Около 18:30 обугленные, но не полностью сгоревшие тела положили на деревянные доски и закопали на глубине примерно 90 см в воронке, образовавшейся от разрыва бомбы, в саду рейхсканцелярии".

Остановка вторая, пятница, 4 мая 1945 года, второе захоронение:

"Бойцы 3-й ударной армии, в том числе Иван Чураков, обнаружили в воронке от бомбы два сгоревших до неузнаваемости трупа. Они не подозревали, что это были Адольф и Ева Гитлер. Трупы завернули в одеяла и закопали на том же месте", - говорится в статье.

Остановка третья, 5 мая 1945 года, третье захоронение:

"Ранним утром советские солдаты Дерябин и Цибочкин, а также начальник 79-го батальона Иван Клименко снова откопали тела, положили завернутые в одеяла останки в ящик от боеприпасов и перевезли их в советский полевой 496-й госпиталь. Он находился примерно в 20 км, на территории больницы Берлин-Бух на улице Вильтбергштрассе, 110".

"Сюда также доставили еще восемь тел, которые с этого момента сопровождали останки четы Гитлер: это были тела министра пропаганды Йозефа Геббельса, его жены Магды и их шестерых детей".

"8 мая судебно-медицинский эксперт Фауст Шкаравский, участник 1-го Белорусского фронта, и доктор Николай Краевский, главный патологоанатом Красной Армии, произвели вскрытие тел. Позднее был привлечен и доктор Михаил Арнаудов, бывший ассистент профессора Фердинанда Зауэрбруха. Челюсть Гитлера были изъята и отправлена в Москву. "Советская экспертиза содержит намеренную ложь. Так было положено начало легенде о том, что Гитлер трусливо отравился, а не героически застрелился", - пишет Харальд Санднер".

"Сомнений в подлинности останков у врачей не было, прежде всего потому, что два ассистента бывшего зубного врача Гитлера подтвердили, что это были зубы фюрера. Как значилось в письме, направленном в Москву, останки "были захоронены в районе города Бух".

Остановка четвертая, май/июнь 1945 года, четвертое захоронение:

"У могилы десяти покойников были обнаружены следы того, что кто-то нарушил их покой. Это было связано со слухами о мнимом нацистском кладе. Тела были эксгумированы, отправлены в ящиках для боеприпасов в расположенный в 38 км Финов и захоронены там на окраине города на территории нового российского гарнизона".

Остановка пятая, 22 мая 1945 года, пятое захоронение:

"Трупы были снова эксгумированы и затем опять захоронены", - пишет Focus.

Остановка шестая, 3 июня 1945 года, шестое захоронение:

"Из Москвы прибыл российский генерал Мешик. Тела были снова эксгумированы и перевезены в расположенный в 125 км Ратенов. Здесь они были захоронены в лесу на окраине города. Для маскировки на могиле посадили сосны. 9 июня российский маршал Жуков утверждал на пресс-конференции в Берлине, что были обнаружены несколько тел и точно неизвестно, действительно ли Гитлер мертв. Это было целенаправленно сказанное ложное утверждение", - говорится в статье.

Остановка седьмая, июнь 1945 года, седьмое захоронение:

"Тела снова подверглись эксгумации и были перевезены в Штендаль, в 37 км от Ратенова. Согласно одному из сообщений, они находились в "полуразложившемся" состоянии. В лесу они были захоронены в седьмой раз".

Остановка восьмая, декабрь 1945 года - 13 января 1946 года, восьмое захоронение:

"Генерал-лейтенант Кобулов отдал распоряжение о новом обследовании трупа Гитлера, так как, согласно свидетельским показаниям, речь шла о самоубийстве путем выстрела, а на фрагменте черепа, обнаруженном в воронке в саду рейхсканцелярии, имелось выходное пулевое отверстие".

"Но так как советское руководство хотело воспрепятствовать расследованию, останки снова раскопали и увезли, на этот раз в Магдебург. 13 января ящики с останками закопали в яме глубиной 2 метра во дворе по улице Вестендштрассе, 32 (сегодня Клаузенерштрассе, 32). Кобулев не смог провести запланированное расследование".

Остановка девятая, 21 февраля 1946 года, девятое захоронение:

"Трупы в восьмой раз были эксгумированы, и останки Гитлера в очередной раз подверглись вскрытию. После этого ящики с останками были захоронены в гараже во дворе советского военного городка под бетонной плитой толщиной 18 см".

Остановка десятая, 5 апреля 1970 года, десятое захоронение:

"Так как военный городок должен был быть передан властям ГДР, глава КГБ Юрий Андропов распорядился об окончательном уничтожении останков, так как опасался, что их могут найти при возможных строительных работах".

"4 апреля пять офицеров КГБ, укрывшись в палатке, в девятый раз эксгумировали тело Гитлера. Кости всех десяти трупов переложили в ящики для автоматов Калашникова. Руководивший операцией полковник Коваленков приказал, чтобы она навсегда осталась секретной", - передает издание.

"На рассвете следующего дня, в воскресенье, состоялось последнее "путешествие" Гитлера. Все десять тел доставили на территорию казармы 248-го гвардейского мотострелкового полка 10-й танковой дивизии в Шенебеке, примерно в 11 км от Магдебурга".

"Ящики сложили перед моргом казармы, облили 20 литрами бензина и полностью сожгли за час. Затем их смели в мешок, куда также добавили золы".

"Затем трое солдат поехали в расположенную неподалеку деревню Бидериц. Здесь они высыпали пепел в речку Эле, приток Эльбы. Был ли мост, с которого они сделали свое дело, выбран случайно или намеренно в связи с его названием, неизвестно: он называется Швайнебрюке, "свиной мост", - пишет Focus.