Новые угрозы в адрес "Северного потока-2"

"США готовят новые санкции против "Северного потока-2", так как в Балтийском море у России находятся корабли, с помощью которых можно завершить строительство трубопровода", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Ричард Гренелл подружился в Берлине с немногими, что, впрочем, и не было его целью, - отмечают журналисты Мориц Кох и Клаус Штратманн. - Покидающий свою должность посол США прибыл не в качестве дипломата, а в качестве знаменосца идеологии "Америка превыше всего", продвигаемой президентом Дональдом Трампом - и таким он и уходит. Привычно недипломатичным тоном Гренелл призвал правительство ФРГ основательно пересмотреть свою политику в отношении России. "Германия должна прекратить кормить зверя, в то время как она одновременно недостаточно платит в бюджет НАТО", - заявил он в разговоре с Handelsblatt. Гренелл покинул Берлин в воскресенье".

"Импорт Германией российского газа беспокоит американцев уже давно. Особенно с трубопроводом "Северный поток-2" они борются с решительностью, которую федеральное правительство долго недооценивало. В конце прошлого года США удалось добиться остановки строительства. Для этого они использовали угрозы введения санкций против специализированных западных компаний, которые с помощью своих кораблей укладывают трубы по дну Балтийского моря. С тех пор россияне пытаются самостоятельно достроить оставшуюся часть трубопровода. Для этого они перебросили в прибрежные воды Германии два корабля", - говорится в статье.

"США с подозрением следят за передвижением кораблей "Академик Черский" и "Фортуна", так как ожидают, что в конечном итоге россиянам удастся достроить трубопровод. Поэтому в Вашингтоне уже планируют новое экономическое вмешательство".

"На прошлой неделе Гренелл встречался с сенаторами и депутатами. "Новые санкции одобряются всеми партиями, - сообщил он. - Несмотря на предвыборную кампанию, законопроект может быть принят быстро". Цель американцев: воспрепятствовать если не строительству, то хотя бы вводу трубопровода в эксплуатацию. Пока неясно, какую форму будут иметь новые санкции. Возможно, это будут угрозы наложения торговых штрафов на компании, обслуживающие газопровод с помощью специальной техники. В Вашингтоне также обсуждаются санкции в отношении покупателей российского газа", - передает издание.

"Правительство ФРГ обеспокоено: "Время, когда пандемия коронавируса ставит страны по всему миру под мощное давление, это не подходящее время для раскручивания спирали эскалации и угроз новыми экстерриториальными, то есть противоречащими международному праву санкциями", - заявила представительница министра экономики Петера Альтмайера (ХДС)".

"В компании Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит российскому концерну "Газпром", в свою очередь пытаются демонстрировать спокойствие. Угрозы введения санкций - это неизменный инструмент американской политики для сохранения давления на европейских партнеров "Северного потока-2", заявил представитель компании. "Будучи разработчиком проекта, мы ссылаемся на Еврокомиссию, которая считает эти санкции нарушением международного права", - сказал он. (...) Однако ни ЕС, ни ФРГ пока не нашли действенного средства против санкций США", - указывает издание.

"В настоящий момент невозможно однозначно сказать, удастся ли завершить строительство трубопровода с помощью кораблей "Академик Черский" и "Фортуна" и, если да, то в какие сроки. Российская сторона не заинтересована в том, чтобы раскрывать свои карты. В отрасли высказываются различные мнения по поводу возможностей российских кораблей".

"Впрочем, эксперты едины в том, что с помощью российских кораблей строительство будет продвигаться гораздо медленнее, чем с помощью компании Allseas. По их словам, чистое время для завершения строительства трубопровода может составить до пяти месяцев. Впрочем, в отрасли говорят, что в последние месяцы были улучшены технические характеристики как минимум корабля "Академик Черский".

"В бундестаге растет разочарование действиями США. "Для американцев речь идет исключительно о том, чтобы продавать свой газ, добытый методом фрекинга. Условия для этого усложнились в связи с падением цен на мировых рынках газа, поэтому теперь США снова увеличивают давление", - высказал свое недовольство Тимон Греммельс, спикер фракции СДПГ по "Северному потоку-2".

"Подозрение, что США заинтересованы прежде всего в своем экспорте, подпитывает тот факт, что техасский сенатор Тед Круз, бывший соперник, но сегодня близкий союзник президента Трампа, стал главным представителем критиков "Северного потока-2". Техас располагает большими запасами газа", - указывает Handelsblatt.

"Однако было бы неверным сводить сложную политическую динамику в Вашингтоне к меркантильным интересам, - отмечают авторы статьи. - Поляризация в эпоху Трампа настолько велика, что между демократами и республиканцами почти нет ничего общего, однако в отношении российских санкций они всегда едины".

"Демократы хотят наказать Путина за вмешательство в предвыборную кампанию США в 2016 году; республиканцы хотят опровергнуть обвинение в том, что они заодно с Путиным. Так как многие восточноевропейские государства не признают "Северный поток-2", многие американские политики считают, что действуют в интересах Европы".

"Мы переживаем тяжелейший за многие десятилетия кризис в трансатлантических отношениях", - сказал в разговоре с Handelsblatt бывший дипломат США Николас Бернс. Впрочем, Бернс надеется, что правительство Германии откажется от поддержки газопровода: "Северный поток-2" - это ошибка, и он лишь расширит энергетический доступ России к большой части Европы".

"Также и в Германии все еще много противников "Северного потока-2". (...) Так, четкую позицию против трубопровода заняли "зеленые". "Северный поток-2" - одно из главных ошибочных решений этого правительства в энергетической и внешней политике, - предостерег депутат из партии "Зеленые" Мануэль Саррацин. - Тем не менее, действия посла Греннела - это прежде всего внутриполитический гул, и они бесполезны, в том числе в отношении проекта", - передает Handelsblatt.